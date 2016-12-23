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۳ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۱

ویدیوی مصاحبه با جری لوییس رکورد زد/ دردناک‌ترین مصاحبه سال

ویدیوی مصاحبه با جری لوییس رکورد زد/ دردناک‌ترین مصاحبه سال

جری لوییس کمدین ۹۰ ساله آمریکایی در گفتگویی ۷ دقیقه‌ای، موجب شد تا ویدیوی این مصاحبه پربازدیدترین ویدیوی سایت معتبر سینمایی هالیوود ریپورتر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، یک مصاحبه با جری لوییس کمدینی که در بخشی از زندگی‌اش همکار دین مارتین بود، ظرف سه روز رکورد تماشای ویدیوهای سایت هالیوود ریپورتر را شکست.

این مصاحبه تنها در روز نخست قرار گرفتنش در این سایت ۱ میلیون و ۲۰۰ بار دیده شد.

در این مصاحبه این بازیگر که وارد دهمین دهه زندگی‌اش شده و هنوز در صنعت سینما فعالیت دارد، حاضر نشد بپذیرد که تفاوتی بین کار سینمایی در این دوران و گذشته وجود دارد و حتی تفاوت بین لاس وگاس در سال ۱۹۴۷ با ۲۰۱۶ را هم نپذیرفت.

در این مصاحبه اندی لوییس از دبیران این سایت برخی از بدترین چیزهایی را که درباره او گفته شده بیان کرد و با پاسخ‌های یک کلمه‌ای و تحقیرآمیز این بازیگر روبه رو شد و به همین دلیل این مصاحبه دردناک‌ترین و وحشتناک‌ترین مصاحبه سال ۲۰۱۶ خوانده شد.

در این مصاحبه جری لوییس درباره پروژه‌هایی که برای آینده در دست دارد چیزی به زبان نیاورد و در نهایت مصاحبه کننده مجبور شد تایید کند که شنیده بود جری لوییس بداخلاق و دمدمی مزاج است، اما نمی‌دانست تا این حد!  

جری لوییس بازیگر کهنه‌کار هالیوود که آخرین بار در سال ۱۹۹۵ در فیلم «استخوان های بامزه» ظاهر شده بود، چندی پیش بازی در فیلمی به کارگردانی دانیل نوآ را پذیرفت. او متولد ۱۶ مارس ۱۹۲۶ است و به عنوان بازیگر، کمدین، تهیه کننده، نویسنده و کارگردان آمریکایی شناخته می شود.

جشنواره کن ۲۰۱۳ بخش ویژه‌ای را برای تجلیل از این کمدین آمریکایی تدارک دیده بود.

کد مطلب 3857464

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