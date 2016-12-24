کلینیک درمان ناباروری در غرب مازندران ایجاد می شود

روح‌الله کیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح کلینیک ناباروری مقررشده که در بخشی از محوطه بیمارستان ساخته شود و همچنین بخش آنژیوگرافی و جراحی قلب را شخصاً از وزارت خانه موافقت اصولی آن را گرفتیم.

وی بابیان اینکه معرفی بیمارستان چالوس به‌عنوان یکی از بلوکهای غرب استان مسئولیت‌ها را سنگین‌تر ساخته است گفت: بازگشایی آزادراه در آینده، امکانات و تجهیزات بیش‌ازپیش و خدمات گسترده‌تر را می‌طلبد.

کیا افزود: احداث بیمارستان جدید التاسیس، توسعه بخش‌های بیمارستان، افزایش ظرفیت آی سی یو، احداث ام آر آی، احداث ساختمان پزشکان و تیم پزشکی متخصص، تجهیز بیمارستان ازجمله خدماتی بوده که تاکنون در بیمارستان چالوس به عمل تبدیل‌شده است.

رئیس بیمارستان فوق تخصصی آیت‌الله طالقانی چالوس با اشاره به اهمیت توسعه فضای سبز در محوطه این بیمارستان و همچنین به علت قرار گرفتن این محوطه در قلب چالوس و گرانی زمین‌های حاشیه آن عنوان داشت: همواره این دغدغه وجود داشت تا قابلیت فضای سبز محوطه بیمارستان تبدیل به واحدهای تجاری شود اما تا زمانی که مسئولیت این بیمارستان رادارم اجازه این کار داده نمی‌شود.

وی اضافه کرد: برای توسعه محیط‌زیست، با مراجعه خودجوش انجمن همیاران چالوس که در رأس آن‌ها آقای دکتر اصغر زاده هستند بعد از تشکیل پنج جلسه رسمی، مقرر شد تا اجرای طرح توسعه فضای سبز با مشارکت این انجمن مردم‌نهاد تحقق یابد و در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد اجرای فضای سبز زیبایی در محوطه بیمارستان خواهیم بود که انشاء الله بتواند در سلامت روان بیماران و همراهان بیماران تأثیرگذار باشد.

کیا در پاسخ به این سؤال که مسئله نظافت و خدمات یکی از دغدغه‌های بیماران و همراهان در بیمارستان چالوس بوده است خاطرنشان کرد: کمبود نیروهای خدماتی باعث شده که هم ما و هم بیماران و مردم عزیز تکدر خاطر داشته باشیم و خوشبختانه با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده از طریق مسئولان و اصحاب رسانه و اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده برای تکمیل کادر خدماتی تعداد ۴۶ نفر به کادر خدماتی اضافه خواهد شد.

وی افزود: نیروهای خدماتی طی یک آزمون کتبی و مصاحبه‌ای از بین ۱۲۰ نفر که قبلاً از طرق فراخوان استخدام ثبت‌نام کردند بعد از طی شدن مسیر قانونی، به‌کارگیری می‌شوند و مشکل کمبود تعداد خدمه بیمارستان به‌زودی برای همیشه حل خواهد شد.

پرداخت ۸ میلیارد تومان هزینه دارویی

رئیس بیمارستان فوق تخصصی آیت‌الله طالقانی چالوس در ادامه با اشاره به پرداخت سرانه دارو در این بیمارستان گفت: به‌صورت ماهیانه بیش از هشت میلیارد ریال از سوی بیمارستان برای تأمین داروهای بیماران هزینه دارو پرداخت می‌شود تا گامی مؤثر در کاهش هزینه‌های درمانی مردم باشد.

وی با اشاره به ارتقا بخش آی.سی.یو عنوان داشت: در قسمت آی.سی. یو، شش تخت اضافه خواهد شد یعنی از ۱۲ تخت تا به ۱۸ تخت افزوده می‌شود و از سوی دیگر کارکنان این بخش هم جذب‌شده و در حال آموزش هستند.

کیا همچنین در خصوص بخش درمانی بیماران سرطانی این بیمارستان گفت: بخش ویژه سرطان بیمارستان آیت‌الله طالقانی چالوس علاوه بر اینکه تنها بخش تخصصی در غرب استان است بلکه به جرات عرض می‌کنیم در سطح استان هم نمونه است و نقش مهم در کاهش هزینه‌های بیماران و خانواده‌هایشان و تردد به شهرهای مرکز استان و تهران داشته است.

خدمات دهی به ۱۷۰ بیمار سرطانی در چالوس

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون بخش ویژه سرطان بیمارستان چالوس به ۱۷۰ بیمار سرطانی در حال خدمات‌دهی است خاطرنشان کرد: پیگیر حل مشکل دریافت داروهای بیماران سرطانی هم هستیم که در حال حاضر در تنکابن و ساری و از طریق داروخانه هلال‌احمر انجام می‌شود.

دکتر کیا یکی دیگر از مشکلات مطرح‌شده درگذشته را نبود رادیولوژیست عنوان کرد و گفت: در این شرایط بیماران بر روی ویلچر از حد واسط خیابان به مرکز خصوصی مقابل بیمارستان منتقل می‌شدند که خوشبختانه از ابتدای آبان ماه یک رادیولوژیست در بیمارستان چالوس مشغول شده و این مشکل هم حل گردید و همچنان در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم یک یا دو نفر رادیولوژیست دیگر هم جذب نمائی‌ام.

وی با اشاره به عملکرد بخش جراحی مغز و اعصاب در بیمارستان چالوس عنوان داشت: در بخش مغز و اعصاب بیمارستان قبلاً با مشکل عدم کادر پزشکی متخصص مواجه بودیم و هم‌اکنون ۳ پزشک متخصص مغز و اعصاب داخلی داریم و در تلاش هستیم یک جراح مغز و اعصاب نیز به کارد پزشکی افزوده شود.

انجام عمل نادر تومورمغزی

رئیس بیمارستان طالقانی چالوس افزود: با همین شرایط عمل‌های نادری در این بیمارستان صورت گرفته که برداشتن تومور از مغز یک زن ۵۵ ساله به‌عنوان یکی از عمل‌های موفقیت‌آمیز در سطح پزشکی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نقش محوری بیمارستان چالوس در منطقه نوشهر، چالوس و کلاردشت عنوان داشت: بیمارستان چالوس به عبارتی یک بیمارستان معین است و حتی بیمارستان‌های شهرهای هم‌جوار را هم حمایت خدماتی می‌کنیم و در اکثر مواقع ضریب اشغال تخت هم از ظرفیت اسمی افزایش می‌یابد که این مسئله بار مسئولیت ما را در بیمارستان آیت‌الله طالقانی چالوس را دوچندان کرده است.