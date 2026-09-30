تأمین زمین و دارو مطالبه اصلی مرکز توانبخشی اوتیسم چالوس

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی مسائل و چالش‌های مرکز توانبخشی اوتیسم چالوس شامگاه چهارشنبه در فرمانداری چالوس برگزار شد.

تورج لهراسبی، رئیس شورای اسلامی شهر چالوس نیز با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مناسب‌سازی شهری، گفت روند مناسب‌سازی معابر توسط شهرداری در حال پیگیری و اجرا است.

کامران پولادی، نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر اهمیت تداوم فعالیت این مرکز اظهار کرد: وجود مرکز توانبخشی اوتیسم در چالوس موجب شده خانواده‌های منطقه برای دریافت خدمات درمانی و توانبخشی، ناچار به مراجعه به دیگر شهرهای استان نباشند.

دستور فرماندار برای پیگیری مطالبات مرکز

فرماندار چالوس نیز در این نشست با اشاره به ضرورت توجه به نیازهای بیماران اوتیسم و خانواده‌های آنان، بر پیگیری فوری مطالبات مطرح‌شده تأکید کرد.

یحیی یوسف‌پور دستور داد موضوع اختصاص زمین مناسب و دارای دسترسی آسان برای احداث مرکز تخصصی اوتیسم و همچنین روند صدور پروانه ساخت با جدیت دنبال شود.

وی همچنین شهرداری چالوس را مکلف کرد موضوع صدور پروانه ساخت را پیگیری کرده و سه تابلوی تبلیغاتی در شهرهای چالوس، هچیرود و مرزن‌آباد برای حمایت از خیران و معرفی ظرفیت‌های این مرکز اختصاص دهد.

فرماندار چالوس همچنین بر پیگیری جدی موضوع کمبود داروهای مورد نیاز بیماران اوتیسم تأکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مسئول برای رفع این مشکل شد.

در این نشست، مدیر مرکز توانبخشی اوتیسم چالوس با تشریح شرایط موجود، تأمین زمین برای احداث یک مرکز تخصصی و استاندارد را یکی از مهم‌ترین نیازهای این مجموعه عنوان کرد و گفت: خانواده‌های دارای فرزندان مبتلا به اوتیسم علاوه بر مشکلات درمانی، با فشارهای اقتصادی و روانی قابل توجهی مواجه هستند و توسعه خدمات تخصصی می‌تواند بخشی از این دغدغه‌ها را کاهش دهد.

وی همچنین خواستار فعال شدن پوشش‌های بیمه‌ای بیماران اوتیسم و تسهیل روند دسترسی آنان به داروهای مورد نیاز شد و بر ضرورت اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها در حوزه حمایت از افراد دارای معلولیت تأکید کرد.

در ادامه این جلسه، برای تأمین بخشی از نیازهای عمرانی مرکز نیز اعلام آمادگی شد و انجمن انبوه‌سازان چالوس، نوشهر و کلاردشت و شهرداری چالوس برای مساعدت در تأمین مصالح مورد نیاز ساخت مرکز اعلام آمادگی کردند.