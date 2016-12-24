احتمال سیلابی شدن رودخانه ها و آبگرفتگی معابر عمومی در البرز

مهدی مهرور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام ورود سامانه بارشی از سمت غرب به کشور، اظهار کرد: به منظور پیشگیری از هرنوع حادثه احتمالی از جمله سیلابی شدن رودخانه ها لازم است دستگاه های اجرایی متولی تدابیر لازم را دراین زمینه اتخاذ کنند.

مهرور گفت: با استناد به اخطاریه امروز اداره کل هواشناسی و با ورود یک سامانه بارشی از فردا (یکشنبه) و دوشنبه احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه های فصلی پیش بینی می شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز ادامه داد: در جاده های کوهستانی نیز کاهش دید افقی، لغزندگی و اختلال در تردد به سبب بارش برف و مه آلودگی پیش بینی می شود.

مهرور تاکید کرد: ضروری است هماهنگی های لازم به منظور فراهم کردن تمهیدات مورد نیاز برای مقابله با هر گونه حادثه و خسارات احتمالی انجام شود همچنین کشاورزان، دامداران و عشایر رعایت اصول ایمنی را لحاظ کنند.

مدیرکل بحران استانداری البرز از رانندگانی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی استان را دارند خواست؛ تجهیزات زمستانه از جمله زنجیر چرخ و پوشاک گرم به همراه داشته باشند.