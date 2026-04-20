هشدار وقوع سیلاب و آبگرفتی معابر در کهگیلویه و بویراحمد

منوچهر محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر از ورود سامانه بارشی به جو استان خبر داد و گفت: این سامانه بارشی حجم مطلوبی از بارندگی در بازده زمانی اندکی را در پی دارد .
وی احتمال سیلابی شدن، آبگرفتگی معابر و طغیان رودخانهها را از مخاطرات این سامانه بارشی عنوان کرد و افزود: اذا تمامی اعضای مدیران بحران پای کار باشند.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: با توجه به آغاز کوچ عشایر میطلبد اداره کل عشایر اطلاعرسانی لازم برای جلوگیری از کوچ در زمان بارشها را انجام دهد.
وی با اشاره به احتمال وقوع صاعقه و رعد و برق به مردم توصیه کرد از صعود به ارتفاعات خودداری کنند.
محمدی با اشاره به ویژگیهای بارشهای بهاری گفت: بارش باران بهاری نقطهای، لحظهای و با شدت همراه است لذا مردم از اتراق در دهانه پلها و رودخانهها خودداری کنند.
وی ادامه داد: احتمال آسیب به زیرساختهای برق و ارتباطات وجود دارد که دستگاههای مربوطه تدابیر لازم اتخاذ کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: احتمال ریزش و رانش در محورهای مواصلاتی اصلی، فرعی و روستایی قابل پیشبینیبینی است، لذا راهدارخانهها از امشب در حالت صد درصدی درصدی باشد و اگر نیاز به پاکسازی در محورهای مواصلاتی بود پای کار باشند.
وی ابراز کرد: مزارع پرورش ماهی در حریم و بستر رودخانه هستند که تمهیدات لازم اندیشیده شود و با توجه به پیشبینی کاهش دما بعد از پایان بارشها و احتمالا سرمازدگی محصولات کشاورزی و درختان اقدامات مورد نیاز توسط جهاد انجام گیرد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: احتمال آبگرفتگی معابر شعری و روستایی وجود دارد که شهرداران تدابیر لازم اتخاذ کنند.
