اوباما: می توانم ترامپ را شکست دهم/ دونالد: امکان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا در گفتگویی اعلام کرد که اگر قادر باشد برای بار سوم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند و با دونالد ترامپ به رقابت بپردازد می تواند رای اکثر مردم آمریکا را کسب کند.

در واکنش به این اظهارات، دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا با انتشار پیامی در توئیتر اعلام کرد: امکان ندارد.

ترامپ در ادامه به مسائلی همچون جنگ با داعش، وضعیت شرکت های آمریکایی که در خارج از مرزهای این کشور مشغول به فعالیت هستند و همچنین قانون «اوباماکر» (بیمه درمانی مورد نظر اوباما) اشاره کرده و می گوید با وجود چنین مسائلی بازگشت اوباما به قدرت امکان ندارد.

تقابل کلامی اوباما و ترامپ در حالی است که بر اساس قانون اساسی آمریکا امکان نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری این کشور برای بار سوم امکانپذیر نیست.

از سوی دیگر برخی رسانه ها اعلام کرده اند که ترامپ بعد از آغاز دوره ریاست جمهوری خود ۷۰ درصد از فرمان های صادر شده از سوی اوباما را لغو می کند.

در همین رابطه «نیوت گینگریچ» معاون تیم انتقالی ترامپ، در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت: فکر می‌کنم ترامپ در چند روز نخست ورود به کاخ سفید ۶۰ تا ۷۰ درصد از میراث اوباما را باطل کند.

گینگریچ ادامه داد: به نظر می‌رسد که اوباما به زودی درک خواهد کرد که میراثی که به جا گذاشته است، در آستانه محو شدن است.

رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود فرمان‌های اجرایی اوباما را لغو کند. ترامپ ماه سپتامبر به هواداران خود در ایالت کارولینای شمالی گفته بود که دولت او هر فرمان اجرایی مغایر با قانون اساسی را باطل خواهد کرد.