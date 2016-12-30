  1. سیاست
  2. دولت
۱۰ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۲۳

در ادامه چاره جویی برای حل بحران سوریه؛

روحانی از حضور در نشست سه جانبه قزاقستان استقبال کرده است

روحانی از حضور در نشست سه جانبه قزاقستان استقبال کرده است

روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه به منظور دستیابی به راه حل بحران سوریه در آستانه قزاقستان با یکدیگر ملاقات خواهند کرد.

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، خبر از استقبال رئیس جمهور برای برگزاری نشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه داد و گفت: در پی دعوت پوتین رئیس جمهور روسیه از رئیس جمهور کشورمان برای برگزاری نشست سوریه در قزاقستان وی نیز از این دعوت استقبال کرده است.

وی در عین حال تاکید کرد هنوز برنامه ای برای این سفر تدارک دیده نشده است.

به گزارش مهر، پیش از این وزارت خارجه روسیه اعلام کرده بود: «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران و «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در اواسط ماه آینده در آستانه پایتخت قزاقستان با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

این وزارتخانه افزوده بود: قرار است روسای جمهور این سه کشور در آستانه در خصوص توافق درباره آینده سوریه بحث و تبادل نظر کنند.

نظربایف رئیس جمهور قزاقستان نیز که در هفته جاری به روسیه سفر کرده است در دیدار خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد: قزاقستان آماده میزبانی مذاکرات سوریه و آماده کردن کلیه شرایط لازم برای این مذاکرات است.

گفتنی است ۳۰ آذر ماه نیز ، نشست سه جانبه وزیران خارجه و دفاع روسیه، ایران و ترکیه در مسکو با هدف یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه برگزار شد.

حاضران در این نشست درباره مبارزه با تروریسم و برقراری آتش بس فراگیر در سوریه به توافق رسیدند و تاکید کردند که اولویت در مبارزه با تروریسم است.

کد مطلب 3861502

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • اسد IR ۱۰:۵۸ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      اسم پایتخت قزاقزستان آستانا هست که یه کلمه ترکی است. چرا همیشه آستانه می نویسید؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها