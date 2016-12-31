۳۶۰ حامی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی چه کسانی هستند؟

ردیف نام نام خانوادگی تحصیلات و سوابق

۱ علیرضا ابراهیمی دکترای فلسفه و کلام اسلامی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی

۲ محسن ابراهیمی دکترای مدیریت دولتی(سیاستگذاری عمومی) استاد دانشگاه

۳ ابوالفضل ابوترابی نماینده ادوار ۹ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی

۴ حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسن ابوترابی فرد نماینده دوره های ۶، ۷، ۸، ۹ مجلس و نایب رئیس مجلس نهم

۵ محمدسعید احدیان فعال رسانه ای

۶ محمود احمدپور داریانی دکترای مدیریت مشاور عالی اقتصادی شهردار تهران و استاد دانشگاه

۷ علی احمدی دکترای علوم سیاسی نماینده ادوار ۵ و ۷ مجلس شورای اسلامی و عضو هیات علمی دانشگاه

۸ فریدون احمدی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی ومعاون سابق وزیرصنعت

۹ محمد احمدی بافنده دکترای برنامه ریزی شهری مدیرعامل سابق شرکت تاکسیرانی و اتوبوسرانی تهران و شهردار سابق قم

۱۰ محمد اخباری دکتذای جغرافیای سیاسی دکتذای جغرافیای سیاسی

۱۱ مسعود اخوان فرد دکترای تخصصی حقوق تجارت بین الملل عضو هیات علمی دانشگاه و رئیس سابق سازمان بسیج حقوق دانان

۱۲ سید علی ادیانی دکترای علوم سیاسی نماینده ادوار ۸ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی

۱۳ مریم اردبیلی دکترای پزشکی و دکترای آینده پژوهی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۱۴ حمیدرضا ارشادمنش معاون اسبق امور عمرانی وزارت کشور

۱۵ حمید استیلی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران

۱۶ حسین اسرافیلی شاعر و عضو شورای شعر و موسیقی صدا و سیما

۱۷ صالح اسکندری رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آینده پژوهی ژرفا

۱۸ داریوش اسماعیلی دکترای زمین شناسی نماینده ادوار ۹ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی

۱۹ حمید اعتماد ایثارگر(جانباز)

۲۰ جواد اعتماد سعید شاعر و مداح اهل بیت(علیهم السلام)

۲۱ سید ضیاء الدین اعزازی ملکی نماینده دوره ۸ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی

۲۲ لاله افتخاری دکترای الهیات (علوم قران و حدیث) نماینده ادوار۷، ۸ و ۹ مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه

۲۳ شهروز افخمی ایثارگر(جانباز) و نماینده دوره ۹ مجلس شورای اسلامی

۲۴ سجاد افروغ فعال رسانه ای

۲۵ نظر افضلی دکترای رشته طیور نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی

۲۶ محمد مهدی اقدسی دکترای پزشکی استاد دانشگاه

۲۷ مهدی اقراریان دکترای علوم سیاسی رئیس هیأت مدیره مرکز مطالعات فرهنگی و ارتباطات راهبردی آفاق جهان

۲۸ عزیز اکبریان نماینده ادوار۸، ۹ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه

۲۹ جهانگیر الماسی کارگردان و بازیگر سینما و تلویزیون

۳۰ قلی اله قلی زاده دکترای حقوق بین الملل نماینده ادوار ۶ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی

۳۱ زهره الهیان دکترای پزشکی نماینده مجلس هفتم شهر تهران

۳۲ سید محمد امام شاعرآئینی

۳۳ احمد امیرآبادی فراهانی نماینده ادوار ۹ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی و عضو سابق شورای شهر قم

۳۴ حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا امیری کهنوج نماینده ادوار ۸ و ۹ مجلس شورای اسلامی، امام جمعه و مدرس دانشگاه

۳۵ جهانشیر امینی دکترای بیماری شناسی گیاهی عضو هیات علمی دانشگاه

۳۶ معصومه آباد دکترای بهداشت باروری ایثارگر(آزاده) و عضو شورای شهر تهران دوره های سوم و چهارم

۳۷ سعید آجرلو فعال رسانه ای

۳۸ محمد آخوندی فعال رسانه ای

۳۹ حسین آذین دکترای پزشکی نماینده مجلس نهم و عضو هیئت علمی دانشگاه

۴۰ احمد آریایی نژاد دکترای پزشکی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی

۴۱ احد آزادی خواه دکترای فقه و اصول نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی

۴۲ حجت الاسلام و المسلمین رضا آشتیانی عراقی نماینده ادوار ۷، ۸و ۹ مجلس شورای اسلامی

۴۳ محمد حسن آصفری نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی و فرماندار سابق اراک

۴۴ سیف ا.. آقاجانی دکترای تخصصی روانشناسی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

۴۵ مرضیه آقاحسینی جراح و متخصص زنان و زایمان رئیس بخش نازایی بیمارستان دکتر شریعتی و عضو شورای عالی امداد

۴۶ ابراهیم آقامحمدی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی

۴۷ مجید بادکوبه مداح اهل بیت(علیهم السلام)

۴۸ سید مرتضی بختیاری وزیر سابق دادگستری و قائم مقام آستان قدس رضوی

۴۹ مهرداد بذرپاش دکترای مدیریت تکنولوژی نماینده دوره نهم مجلس و معاون سابق رئیس جمهور

۵۰ حبیب بقایی فرمانده سابق نیروی هوایی ارتش

۵۱ سید محمدتقی بطحایی دکترای مهندسی برق(قدرت) رئیس سابق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۵۲ حسن بهرام نیا دکترای برنامه ریزی شهری نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی

۵۳ محمود بهمنی دکترای مدیریت بازرگانی رئیس کل سابق بانک مرکزی و نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی

۵۴ سید محمد بیاتیان دکترای مدیریت(تحول) نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی

۵۵ نریمان پناهی مداح اهل بیت(علیهم السلام)

۵۶ حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان معاون فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه ها و استاد حوزه و دانشگاه

۵۷ سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو

۵۸ محمدرضا پورابراهیمی دکترای مدیریت مالی نماینده ادوار ۹ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر

۵۹ کرم رضا پیریایی استاندار سابق قم وهمدان و معاون سابق هماهنگی امور مجلس و حقوقی ریاست جمهوری و عضو هیات رئیسه مجمع استانداران کشور

۶۰ محسن پیرهادی دکترای روابط بین‌الملل عضو شورای شهر تهران و استاد دانشگاه

۶۱ سید ضیاء الدین تابعی دکترای پزشکی(فوق تخصص پاتولوژی) عضو هیات علمی دانشگاه

۶۲ فرهاد تجری دکترای حقوق(جزا و جرم شناسی) نماینده دوره ۸ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی

۶۳ هاجر تحریری نیک‌صفت دکترای تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و معاون سابق معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

۶۴ اکبر ترکی دکترای پزشکی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی

۶۵ رضا تقی‌پور دکترای مدیریت(علوم پیشرفته مدیریت) وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو شورای شهر تهران

۶۶ حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا تکیه ای عضو سابق شورای شهر قم

۶۷ عباس توانگر فعال رسانه ای

۶۸ امین توکلی‌زاده مدیرکل روابط عمومی آستان قدس رضوی و مدیرکل سابق اداری و مالی معاونت سیما

۶۹ پیام تیرانداز فعال رسانه ای

۷۰ موسی الرضا ثروتی نماینده ادوار ۷، ۸ و ۹ مجلس شورای اسلامی

۷۱ حجت الاسلام والمسلمین علی ثمری رئیس سابق شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری و دبیر هیئت عالی گزینش

۷۲ سیدقاسم جاسمی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی

۷۳ روح ا.. جانی عباسپور نماینده ادوار ۸ و ۹ مجلس شورای اسلامی

۷۴ سیدیاسر جبرائیلی فعال رسانه ای

۷۵ ابوالقاسم جراره نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی و مدیر کل سابق سیاسی و انتخابات استانداری هرمزگان

۷۶ قاسم جعفری دکترای فقه و اصول و مبانی اسلامی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی و عضو هیات علمی دانشگاه

۷۷ علیرضا جعفری مدیرعامل سابق سازمان نوسازی شهر تهران و مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران

۷۸ محمدصالح جوکار دکترای تهدیدات امنیت ملی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی

۷۹ سید مهدی جولایی دکترای جامعه شناسی فرهنگی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

۸۰ پروانه چراغ نوروزی همسر شهید همدانی و فعال اجتماعی حوزه زنان

۸۱ محمدرضا حاج غلامرضازاده مداح اهل بیت(علیهم السلام)

۸۲ حوریه حاجی حاتم همسر شهید حاجی حاتم و فعال فرهنگی

۸۳ حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده ادوار ۹ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی و فرماندارسابق کاشان

۸۴ توکل حبیب زاده دکترای حقوق بین الملل هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)

۸۵ سیده صدیقه حجازی مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی وعضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان

۸۶ غلامعلی حداد عادل دکترای فلسفه رئیس سابق مجلس شورای اسلامی و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و معاون سابق وزرارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۸۷ فریدالدین حداد عادل دکترای علوم سیاسی مدرس گروه فلسفه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

۸۸ ابوالفضل حسن‌بیگی نماینده ادوار ۳، ۴ و۱۰ مجلس شورای اسلامی ومعاون سابق وزیر نفت

۸۹ فریدون حسنوند نماینده ادوار۶، ۷، ۸ و۱۰ مجلس شورای اسلامی و استاندار سابق بوشهر

۹۰ حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین حسین زاده بحرینی دکترای اقتصاد نماینده ادوار ۹ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی و عضو هیات علمی دانشگاه

۹۱ سیده اعظم حسینی نویسنده کتاب دا

۹۲ سید حمید حسینی فعال رسانه ای

۹۳ سیدمحمد رضا حسینی فعال فرهنگی و دبیر کل سابق انجمن اسلامی مستقل دانشجویان

۹۴ سید محمد حسینی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی وزیر سابق فرهنگ وارشاد اسلامی و نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی

۹۵ سید حمید حسینی دکترای پزشکی فعال اجتماعی

۹۶ سید حسن حسینی شاهرودی دکترای مهندسی سیتسم های فرهنگی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی

۹۷ حجت الاسلام و المسلمین سید جواد حسینی کیا نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی و جانشین نهاد رهبری در دانشگاه رازی

۹۸ فرشته حشمتیان دکترای علوم اجتماعی معاون سابق وزارت آموزش و پرورش و استاد دانشگاه

۹۹ حسن حمیدزاده معاون سابق امور مجلس و حقوقی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

۱۰۰ احمد حیدری معاون سابق حقوقی و امورمجلس وزارت آموزش و پرورش

۱۰۱ الهام حیدری همسر شهید تهرانی مقدم وفعال فرهنگی

۱۰۲ سید علاء الدین خادمی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی

۱۰۳ هدایت ا.. خادمی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل سابق شرکت حفاری شمال

۱۰۴ حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی دکترای فقه و حقوق رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

۱۰۵ امیر خجسته نماینده ادوار ۹ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی

۱۰۶ محمد خدابخشی دکترای ریاضی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی و عضو هیات علمی دانشگاه

۱۰۷ علیرضا خسروی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی و شهردارسابق سمنان

۱۰۸ ابوالقاسم خسروی سهل آبادی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی

۱۰۹ مرتضی خلفی‌زاده فعال رسانه ای

۱۱۰ محمد خوش چهره دکترای توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی نماینده دوره ۷ مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران

۱۱۱ محمدحسین خوشنویسان فوق تخصص دندان پزشک رئیس سابق اداره سلامت رهان وزارت بهداشت

۱۱۲ هاشم داداش پور دکترای برنامه ریزی شهری و منطقه ای عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

۱۱۳ حسین دادخواه فعال دانشجویی و رسانه ای

۱۱۴ محمد جعفر دالایی فوق تخصص دندان پزشکی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۱۵ خسرو دانشجو دکترای معماری و شهرسازی عضو سابق شورای شهر تهران و سرپرست سابق وعضو هیات علمی دانشگاه علوم تحقیقات

۱۱۶ داود دانش جعفری دکترای اقتصاد وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی

۱۱۷ محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال

۱۱۸ یوسف داودی دکترای دامپزشکی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی

۱۱۹ رضا داوری فعال رسانه ای

۱۲۰ محمد درخشان مبارکه رئیس فدراسیون جودو

۱۲۱ جعفر درونه رئیس سابق سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

۱۲۲ هابیل درویشی مدیرعامل متروی تهران

۱۲۳ محمد دهقان دکترای حقوق نماینده ادوار۷، ۸، ۹ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی

۱۲۴ حبیب الله دهمرده دکترای ریاضی نماینده مجلس دهم شورای اسلامی و استاندار سابق استان های سیستان و بلوچستان و لرستان

۱۲۵ سید محسن دهنوی دکترای مهندسی شیمی عضو هیات علمی دانشگاه شریف

۱۲۶ محمدباقر ذوالقدر دکترای مدیریت راهبردی رئیس ستاد مشترک و جانشین سابق فرمانده کل سپاه پاسدان انقلاب اسلامی، جانشین سابق وزیر کشور و معاون راهبردی قوه قضائیه

۱۲۷ حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنور دکترای مدیریت راهبردی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی و جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۱۲۸ الهه راستگو دکترای مدیریت راهبردی عضو شورای شهر تهران و نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی

۱۲۹ احمد راستی ایثارگر(جانباز) و فرماندار اسبق بندرعباس

۱۳۰ سعید رئوفی فعال فرهنگی اجتماعی و مشاور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

۱۳۱ محمد حسین رجبی دوانی دکترای تاریخ و تمدن ملل اسلامی پژوهشگر تاریخ اسلام و عضو هیات علمی دانشگاه

۱۳۲ مجید رجبی معمار مسئول فرهنگی سابق ستاد تبلیغات دفاع مقدس ورئیس خانه هنرمندان

۱۳۳ مجتبی رحمان‌دوست دکترای ادبیات نویسنده و نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی

۱۳۴ رجب رحمانی نماینده ادوار ۴، ۵، ۶ و ۷ مجلس شورای اسلامی

۱۳۵ قدرت الله رحمانی دکترای علوم سیاسی عضوهیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

۱۳۶ محمد مهدی رحیمی فعال رسانه ای

۱۳۷ طاهره رحیمی دبیرکل جامعه فاطمیون و فعال فرهنگی-اجتماعی در حوزه زنان

۱۳۸ علی رستمیان نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل سابق مجمع خیرین سلامت

۱۳۹ امیر ابراهیم رسولی دکترای علوم سیاسی فعال رسانه ای

۱۴۰ محمد ابراهیم رضایی نماینده دوره ۹ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی

۱۴۱ محسن رضایی دکترای اقتصاد دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۱۴۲ محمدرضا رضایی کوچی دکترای پزشکی(عمومی) نماینده ادوار ۸، ۹ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی

۱۴۳ سید محمود رضوی تهیه کننده و کارگردان سینما و تلویزیون

۱۴۴ ایران رکن‌آبادی خواهر شهید غضنفر رکن آبادی و فعال اجتماعی زنان

۱۴۵ بیژن رنجبر دکترای تخصصی بیوفیزیک رئیس سابق دانشگاه تربیت مدرس

۱۴۶ اکبر رنجبرزاده دکترای پزشکی نماینده ادوار ۸ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی

۱۴۷ حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی رهبر نماینده دوره های ۷ و ۸ مجلس شورای اسلامی ومشاور سابق فرهنگی رئیس جمهورو امام جمعه سابق اصفهان

۱۴۸ فاطمه رهبر نماینده ادوار ۷، ۸ و ۹ مجلس شورای اسلامی و معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره)

۱۴۹ فرهاد رهبر دکترای اقتصاد رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس سابق دانشگاه تهران

۱۵۰ محمد روح‌الامینی فعال فرهنگی اجتماعی ورسانه ای

۱۵۱ سید علی ریاض دکترای پزشکی نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و معاون سابق پارلمانی و حقوقی سازمان نظام پزشکی

۱۵۲ غلام محمد زارعی نماینده ادوار ۹ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی

۱۵۳ مریم زارعی اقدم دکترای ادیان و عرفان استاد حوزه و دانشگاه

۱۵۴ علیرضا زاکانی دکترای پزشکی هسته ای نماینده ادوار ۷، ۸ و ۹ مجلس شورای اسلامی ورئیس سابق سازمان بسیج دانشجویی

۱۵۵ محمدمهدی زاهدی دکترای ریاضی وزیر سابق علوم وتحقیقات و نماینده ادوار ۹ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی

۱۵۶ مسعود زریبافان رئیس سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران وقائم مقام سابق معاونت عمران بنیاد مستضعفان و جانبازان

۱۵۷ لیلا سادات زعفرانچی دکترای اقتصاد عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه زنان و استاد دانشگاه

۱۵۸ فاطمه زعفرانی دکترای پزشکی فعال اجتماعی زنان

۱۵۹ سید جواد ساداتی نژاد دکترای هیدرولیک و مهندسی هیدرولوژی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی و معاون سابق حقوقی امور مجلس وزیر علوم و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

۱۶۰ غلامرضا سازگار رئیس خانه مداحان کشور

۱۶۱ قاسم ساعدی نمیانده دوره دهم مجلس شورای اسلامی

۱۶۲ حجت الاسلام و المسلمین احمد سالک نماینده ادوار ۱، ۳، ۴ ۹ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی

۱۶۳ محمد مهدی سپهری دکترای مهندسی صنایع(تحقیق در عملیات) عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

۱۶۴ سید جمال الدین سجادی دکترای پزشکی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۶۵ ابراهیم سحرخیز معاون سابق آموزش متوسطه وزیر سابق آموزش و پرورش

۱۶۶ علیرضا سربخش ایثارگر و جانباز جنگ تحمیلی

۱۶۷ محمداسماعیل سعیدی نماینده ادوار ۹ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی

۱۶۸ عطا الله سلطانی صبور نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی

۱۶۹ پروین سلیحی همسر شهید دکتر لبافی نژاد و نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی

۱۷۰ احمد سلیم آبادی رئیس فدراسیون ورزش های هوایی و فرمانده سابق لشکر علی ابن ابیطالب(ع)

۱۷۱ حسن سلیمانی نماینده ادوار۴، ۷ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی

۱۷۲ سعید سلیمانی مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه های علم و صنعت و علامه طباطبایی

۱۷۳ حجت الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی دکترای فقه و حقوق نماینده ادوار ۸، ۹ و۱۰ مجلس شورای اسلامی

۱۷۴ فریبا سوری معاون اجتماعی سابق معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری

۱۷۵ اله‌مراد سیف دکترای اقتصاد استاد دانشگاه

۱۷۶ ناصر سیم‌فروش دکترای پزشکی عضو هیات علمی دانشگاه

۱۷۷ علی محمد شاعری دکترای ترویج و آموزش کشاورزی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی و عضو هیات علمی دانشگاه

۱۷۸ اقبال شاکری دکترای مهندسی و مدیریت ساخت مهندس عمران عضو شورای شهر تهران و عضو هیات علمی دانشگاه امیر کبیر

۱۷۹ مجتبی شاکری جانباز و عضو شورای شهر تهران

۱۸۰ حجت الاسلام والمسلمین علی شاهرخی(قبادی) نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی و معاون سابق قضایی دیوان عدالت اداری

۱۸۱ مهرشاد شبابی دکترای علوم سیاسی عضو هیات علمی دانشگاه

۱۸۲ محمدحسن شجاعی فرد دکترای مهندسی مکانیک معاون سابق و مشاور سابق وزیر علوم و رئیس دانشکده خودرو سازی دانشگاه علم وصنعت ایران

۱۸۳ احمد شجاعی دکترای پزشکی رئیس سابق بیمارستان بقیه الله(عج) و رئیس پزشکی قانونی کشور

۱۸۴ محمد شجاعیان معاون اطلاع رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی

۱۸۵ غلامرضا شرفی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی

۱۸۶ محمد شریف زاده مدیرکل سابق دفتر آموزش های فنی‌وحرفه ای

۱۸۷ حجت الاسلام و المسلمین سید صدرالدین شریعتی دکترای الهیات رئیس سابق دانشگاه علامه طباطبایی

۱۸۸ مالک شریعتی مسئول سابق بسیج دانشچویی و فعال رسانه ای

۱۸۹ محمود شکری نماینده ادوار ۹ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی و ومشاور سابق وزیر امور اقتصاد و دارایی

۱۹۰ حمزه شکیب دکترای دینامیک سازه و مهندسی زلزله عضو شورای شهر تهران، مشاور وزیر راه و مسکن و شهرسازی وعضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

۱۹۱ رضا شکیبایی فعال رسانه ای

۱۹۲ محمدرضا شمس اردکانی فوق تخصص داروسازی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس وعضو فرهنگستان های علوم و علوم پزشکی

۱۹۳ علی شمسی پور دکترای علم مواد استاد دانشگاه

۱۹۴ محمد کریم شهرزاد دکترای پزشکی نماینده ادوار۳، ۴ و۸ مجلس شورای اسلامی

۱۹۵ حسین‌علی شهریاری دکترای پزشکی نماینده ادوار ۷، ۸، ۹ و۱۰ مجلس شورای اسلامی و ریاست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و رئیس قطب علمی چشم پزشکی کشور

۱۹۶ جمال شورجه نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون

۱۹۷ عباس شیبانی دکترای پزشکی نماینده ادوار۱، ۲، ۳ ، ۴و ۵ مجلس شورای اسلامی وعضو شهر تهران

۱۹۸ رضا شیران خراسانی دکترای حقوق بین الملل نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی

۱۹۹ یعقوب شیویاری دکترای پزشکی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی

۲۰۰ رضا صابری دکترای مردم شناسی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی عضو هیات علمی دانشگاه

۲۰۱ علیرضا صدر ممتاز دکترای فیزیک هسته ای عضو هیا ت علمی و معاون پژوهشی دانشگاه گیلان

۲۰۲ علیرضا صفارزاده رئیس سابق فدراسیون ورزشهای پهلوانی کشور

۲۰۳ سید عزت ا... ضرغامی دکترای ارتباطات رئیس سلبق سازمان صدا و سیما و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

۲۰۴ حجت الاسلام و المسلمین سید علی طاهری دکترای الهیات(علوم قران و حدیث) نماینده ادوار ۸ و ۹ مجلس شورای اسلامی

۲۰۵ محسن طاهری مداح اهل بیت(علیهم السلام)

۲۰۶ مرتضی طاهری مداح اهل بیت(علیهم السلام)

۲۰۷ مصومه بیگم طاهری فعال اجتماعی زنان

۲۰۸ عباس طایفه ایثارگر(جانباز)

۲۰۹ معصومه طباطبایی دکترای شیمی رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد

۲۱۰ حجت الاسلام و المسلمین سید صادق طباطبایی نژاد نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی

۲۱۱ علی عسگر ظاهری نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی

۲۱۲ عبدالحمید ظفرمند فوق تخصص دندان پزشکی کودکان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مشاور سابق وزیر بهداشت در امور دندانپزشکی

۲۱۳ فاطمه عاطف یکتا معاون سابق طرح و برنامه ی معاونت زنان وخانواده ریاست جمهوری

۲۱۴ محمدجواد عامری شهرابی فوق دکترای مهندسی نفت عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر

۲۱۵ حجت الاسلام و المسلمین سید محمد باقر عبادی نماینده ادوار ۹ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی

۲۱۶ اسدالله عباسی دکترای تعلیم و تربیت و برنامه‌ریزی درسی وزیر سابق تعاون، کار ورفاه اجتماعی و نماینده ادوار۷، ۸ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی

۲۱۷ حجت الله عبدالملکی دکترای اقتصاد استاد دانشگاه و مشاور سابق وزیر اموراقتصاد ودارایی

۲۱۸ عبدالله عبدالهی فعال رسانه ای

۲۱۹ نامدار عبدالهیان دکترای پزشکی معاون وزیر و رئیس سابق سازمان آموزش و پرورش استثنایی

۲۲۰ محمد صادق عربلو فعال رسانه ای

۲۲۱ ابراهیم عزیزی دکترای حقوق معاون سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی

۲۲۲ فریدون عزیزی دکترای پزشکی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲۲۳ علی عسگری دکترای پزشکی فعال رسانه ای

۲۲۴ حسام عقبایی رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و مسئول کمیسیون حقوقی اتاق اصناف تهران

۲۲۵ سید احسن علوی نماینده دوره ۸ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی و مدیر کل سابق دفتر فنی و تحقیقات سازمان نوسازی مدارس

۲۲۶ کمال علیپور خنکداری نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی و مدیر عامل صنایع و مشاغل شهری شهرداری تهران

۲۲۷ احمد علیرضا بیگی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی و استاندار سابق آذربایجان شرقی

۲۲۸ سید عبدالله عمادی مدیرعامل سابق سازمان بیمه سلامت

۲۲۹ عندلیب رئیس سابق دانشگاه امام حسین(ع) و استاد دانشگاه

۲۳۰ بهرام عین‌اللهی دکترای پزشکی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲۳۱ مهدی غضنفری دکترای مهندسی صنایع وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت

۲۳۲ حسن غفوری‌فرد دکترای فیزیک هسته ای وزیر سابق نیرو ونماینده دوره های ۱، ۵، ۷و ۸ مجلس شورای اسلامی

۲۳۳ اکبر فاضل فوق تخصص دندان پزشکی عضو هیات علمی و رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران

۲۳۴ سید مرتضی فاطمی فعال فرهنگی و رسانه ای

۲۳۵ حسین فتاحی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی

۲۳۶ ناصر فخاری دکترای مدیریت دولتی رییس پژوهشکده دولت اسلامی و رئیس دانشگاه علمی- کاربردی گفتمان انقلاب اسلامی

۲۳۷ محمود فرشیدی وزیر سابق آموزش و پرورش

۲۳۸ محمدحسین فرهنگی دکترای تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی نماینده ادوار۷، ۸،۹ و۱۰ مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه مجلس

۲۳۹ سید محمد فروتن دکترای پزشکی استاد دانشگاه

۲۴۰ لطف الله فروزنده دهکردی دکترای مدیریت سیاستگذاری عمومی معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی رئیس جمهور و قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس

۲۴۱ مهدی فضائلی فعال رسانه ای

۲۴۲ فرهاد فلاحتی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی

۲۴۳ حمیدرضا فولادگر دکترای صنایع نماینده ادوار۷، ۸، ۹و ۱۰ مجلس شورای اسلامی و عضو هیات علمی دانشگاه

۲۴۴ نفیسه فیاض‌بخش دکترای فلسفه و کلام اسلامی نماینده ادوار۴، ۵و ۷ مجلس شورای اسلامی و عضو هیات علمی دانشگاه

۲۴۵ عبدالوحید فیاضی دکترای مدیریت نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی و مشاورسابق وزیر آموزش و پرورش

۲۴۶ فاطمه قاسم‌پور دکترای فلسفه و کلام اسلامی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده

۲۴۷ رستم قاسمی وزیر سابق نفت و فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیا(ص)

۲۴۸ حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا قاسمیان مدیر حوزه علمیه مشکات و مسئول قرارگاه جهادی امام رضا(ع)

۲۴۹ سید امیرحسین قاضی‌زاده دکترای تخصصی جراحی سر و گردن نماینده ادوار۸، ۹ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی و ریاست سابق دانشگاه علوم پزشکی سمنان و عضو هیات علمی علوم پزشکی شهید بهشتی

۲۵۰ حسین قدیانی فعال رسانه ای

۲۵۱ فاطمه قربان معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش

۲۵۲ سید علی قریشی دکترای برنامه ریزی آموزشی مشاور فرهنگی کمیته ملی المپیک و مدیر مؤسسه فرهنگی هنری قدیم الاحسان

۲۵۳ علیرضا قزوه دکترای زبان شناسی نویسنده و شاعر

۲۵۴ مجید قلی زاده فعال رسانه ای

۲۵۵ ابوالفضل قناعتی عضو شورای شهر تهران

۲۵۶ حسین قناعتی دکترای پزشکی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

۲۵۷ محمود قیومی لولاچیان فعال اجتماعی

۲۵۸ ابراهیم کارخانه ای دکترای شیمی نماینده ادوار۷ و ۹ مجلس شورای اسلامی و رئیس سابق سازمان استاندارد ملی ایران

۲۵۹ حبیب کاشانی عضو شورای اسلامی شهر تهران و مدیرعامل سابق باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس

۲۶۰ علی کائیدی دکترای پزشکی نماینده ادوار ۸ و ۹ مجلس شورای اسلامی

۲۶۱ منصور کبکانیان دکترای مهندسی مکانیک معاون پژوهشی وزارت علوم و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

۲۶۲ طوبی کرمانی دکترای فلسفه و کلام اسلامی عضو هیت علمی و مشاور دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

۲۶۳ سهیلا کریم زاده معاون فرهنگی سابق مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران(منطقه یک کشور)

۲۶۴ سهیل کریمی مستند ساز

۲۶۵ علی اکبر کریمی دکترای مدیریت راهبردی نماینده دوره دهم مجلس و شهردار سابق اراک

۲۶۶ عامر کعبی دکترای ریاضی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی

۲۶۷ سید محمد رضا کلانتر معتمد دکترای پزشکی معاون آموزشی و درمان وزیر بهداری و دبیر فرهنگستان علوم پزشکی

۲۶۸ محمد علی کلهر برادر شهید هاشم کلهر وفعال فرهنگی

۲۶۹ کمیل کهنسال فرمانده سابق لشکر ۲۵ کربلا

۲۷۰ جبار کوچکی نژاد نماینده ادوار هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی

۲۷۱ محمد جواد کولیوند دکترای مدیریت نماینده ادوار ۹ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی و فرماندار ویژه سابق کرج

۲۷۲ عطا ا... کوهیان محمد آبادی دکترای فیزیک لیزر استاد دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

۲۷۳ حجت الاسلام و المسلمین مفید کیائی نژاد نماینده ادوار ۳، ۴و ۹ مجلس شورای اسلامی

۲۷۴ اصغر گرانمایه‌پور نماینده ادوار۷ و ۸ مجلس شورای اسلامی و استاندار سابق استان های مازندران- یزد- چهار محال و بختیاری

۲۷۵ سیدمحسن گروسی مداح اهل بیت(علیهم السلام)

۲۷۶ امید گلزاری مدیرعامل بنیاد فرهنگی صبح قریب

۲۷۷ محمدرضا گلعلی زاده عضو هیا ت علمی و مدیر سابق امور مالی دانشگاه شریف

۲۷۸ علی گلمرادی دکترای مدیریت(منابع انسانی) نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی و شهردار سابق بندر امام خمینی

۲۷۹ علی گلوردی فعال دانشجویی و رسانه ای

۲۸۰ عباس گودرزی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی وعضو سابق شورای شهر بروجرد

۲۸۱ سهراب گیلانی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی

۲۸۲ علی مبینی دهکردی دکترای علوم دفاعی استراتژیک استاندار سابق استان چهارمحال و بختیاری و نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلام و عضو هیات علمی دانشگاه

۲۸۳ علی‌اکبر متکان دکترای سنجش از دور وGIS معاونت سابق اداری و مالی و مدیرکل سابق بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم

۲۸۴ کمال محامدپور دکترای مخابرات معاون سابق آموزش، پژوهش و امور بین الملل وزارت ارتباطات و رئیس سابق مرکز تحقیقات مخابرات

۲۸۵ حجت الاسلام والمسلمین جلیل محبی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی حقوقدان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و رئیس سابق بسیج حقوق دانان کشور

۲۸۶ شکیبا محبی‌تبار دکترای پزشکی فرزند شهید و مدیر سابق سلامت خانواده مرکز امور زنان و خانواده

۲۸۷ بتول محتشمی دکترای پزشکی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران

۲۸۸ محمدعلی محققی دکترای پزشکی مدیرکل سابق نظارت و ارزشیابی آموزشی وزارت بهداشت و عضو هیات علمی دانشگاه

۲۸۹ محمدرضا محمدخانی معاونت زیر بنایی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

۲۹۰ شاهین محمدصادقی دکترای پزشکی نماینده ادوار۷ و ۹ مجلس شورای اسلامی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

۲۹۱ آیت الله محمدعلی تسخیری دبیرکل سابق مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و عضو مجلس خبرگان رهبری

۲۹۲ معصومه محمدی محقق و نویسنده حوزه زنان و خانواده

۲۹۳ منوچهر محمدی دکترای مطالعات بین الملل عضو هیات علمی دانشگاه، مشاور سابق حقوقی وزارت دفاع و معاون سابق نخست وزیر

۲۹۴ بهمن محمدی نماینده ادوار ۷ و ۸ مجلس شورای اسلامی

۲۹۵ داود محمدی نماینده ادوار ۹ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی و قاضی

۲۹۶ جلال محمودزاده نماینده ادوار۸ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی

۲۹۷ حسن مخملی دکترای اقتصاد جانباز و استاد دانشگاه

۲۹۸ حجت الاسلام و المسلمین مصطفی مرسلی نماینده دوره سوم مجلس شورای اسلامی و معاون سابق وزیر خارجه در امور حقوقی،کنسولی و امور مجلس

۲۹۹ علیرضا مصداقی نیا دکترای بهداشت محیط معاون سابق بهداشتی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و رییس سابق پژوهشکده محیط زیست

۳۰۰ عبدالرضا مصری وزیر سابق رفاه وتامین اجتماعی و نماینده ادوار ۷، ۹ و۱۰ مجلس شورای اسلامی

۳۰۱ کاظم معمارزاده استاندار سابق آذربایجان شرقی ۰

۳۰۲ محمد صادق مفتح قائم مقام سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور اجرایی

۳۰۳ محمد مهدی مفتح دکترای اقتصاد نماینده ادوار۴، ۵، ۷، ۸، ۹و ۱۰ مجلس شورای اسلامی

۳۰۴ رضا مقدسی مشاورسابق وزیر و مدیرکل روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی و فعال رسانه ای

۳۰۵ بیژن مقدم فعال رسانه ای

۳۰۶ الهیار ملکشاهی دکترای حقوق نماینده ادوار۹ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی و معاونت دیوان عدالت اداری

۳۰۷ محمدرضا ملکشاهی راد نماینده ادوار ۸ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی

۳۰۸ مراد علی منصوری رضی نماینده دوره ۷ و ۸ مجلس شورای اسلامی

۳۰۹ علیرضا منظری توکلی دکترای علوم تربیتی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی و رئیس سابق دانشگاه واحد علوم تحقیقات شعبه کرمان

۳۱۰ فرشاد مهدی‌پور دکترای سیاستگذاری فرهنگی فعال رسانه ای

۳۱۱ سید شکرخدا موسوی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی

۳۱۲ حجت الاسلام والمسلمین سید علی اکبر موسوی حسینی استاد اخلاق اخانواده، نماینده ادوار ۴ و ۵ مجلس شورای اسلامی و مدیر کل سابق آموزش و پرورش استان تهران

۳۱۳ حجت الاسلام و المسلمین سید ناصر موسوی لارگانی نماینده ادوار۸ و ۹ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی

۳۱۴ حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی موسوی نژاد نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی

۳۱۵ احمد مؤمنی راد دکترای حقوق بین الملل عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دبیر کارگروه حقوق شورای تحول

۳۱۶ سیدرضا میرزاده فرمانده سابق سپاه خوزستان و رئیس ستاد تخصصی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

۳۱۷ حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا میلانی نژاد مبلغ و مدرس علوم دینی

۳۱۸ علی اصغر مینایی مدیر سابق دفتر آسیای جنوب شرقی سازمان صدا وسیما

۳۱۹ الیاس نادران دکترای تخصصی اقتصاد عمومی نماینده ادوار۷، ۸ و ۹ مجلس شورای اسلامی

۳۲۰ شهاب نادری دکترای مدیریت صنعتی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی

۳۲۱ حجت الاسلام و المسلمین عبدالمقیم ناصحی عضو شورای شهر تهران

۳۲۲ حجت الاسلام و المسلمین مجید ناصری نژاد نماینده دوره های ۷، ۸ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی

۳۲۳ محمد ناظمی اردکانی دکترای مدیریت وزیر سابق تعاون و رئیس سابق سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و استادار سابق قم

۳۲۴ مجید نامجو وزیر سابق نیرو

۳۲۵ علی‌محمد نائینی دکترای مدیریت راهبردی قائم مقام معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری

۳۲۶ رضا نبوی مداح اهل بیت(علیهم السلام)

۳۲۷ رضا نجابت دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل

۳۲۸ حسین نجابت دکترای فیزیک هسته ای نماینده ادوار۷، ۸ و ۹ مجلس شورای اسلامی وقائم مقام سابق مرکز پژوهش های مجلس

۳۲۹ محمدرضا نخستین دکترای پزشکی عضو هیات علمی دانشگاه

۳۳۰ شهربانو نخعی دکترای پزشکی رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی

۳۳۱ سید رضا نریمانی مداح اهل بیت(علیهم السلام)

۳۳۲ عبدالحمید نقره کار دکترای معماری و شهرسازی عضوهیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

۳۳۳ سید حسین نقوی حسینی دکترای علوم سیاسی نماینده ادورا ۸ و ۹ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی

۳۳۴ احسان نمازی زاده فعال دانشجویی و رسانه ای

۳۳۵ بیژن نوباوه وطن نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی

۳۳۶ منیره نوبخت نماینده ادوار ۴ و ۵ مجلس شورای اسلامی و رئیس سابق وعضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان

۳۳۷ قاسم نوده فراهانی رئیس سابق مجامع صنفی کشور

۳۳۸ حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی دکترای مدیریت راهبردی نماینده ادوار هشتم و دهم مجلس شورای اسلامی

۳۳۹ سجاد نوروزی رئیس فرهنگسرای اندیشه

۳۴۰ سید راضی نوری دکترای پزشکی نماینده ادوار ۹ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی

۳۴۱ یوسف نوری رئیس سابق مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش

۳۴۲ حسین نیاز آذری نماینده ادوار ۹ و ۱۰ مجلس شورای اسلامی

۳۴۳ فاطمه سادات نیری دکترای پزشکی رئیس مرکز تحقیقات سلامت مادر- جنین و نوزاد

۳۴۴ احمد نیکبختیان مداح اهل بیت(علیهم السلام)

۳۴۵ امیرمیثم نیکفر مشاور سابق وزیر راه و فعال فرهنگی اجتماعی

۳۴۶ ذبیح نیکفر لیالستانی دکترای پزشکی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی

۳۴۷ محمد حسین نیکنام دکترای تخصصی ایمونولوژی مشاور وزیر بهداشت و و رئیس مرکز تحقیقات ایمونولوژی مولکولی

۳۴۸ منصور واعظی دبیر کل سابق نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و دبیر سابق شورای فرهنگ عمومی کشور

۳۴۹ ساسان والی زاده فعال رسانه ای

۳۵۰ الهه وحید دستجردی دکترای دندان پزشکی ریاست سابق دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

۳۵۱ مهدی ورشابی از فرماندهان سابق قرارگاه کربلا در دوران دفاع مقدس و از مدیران جهاد سازندگی

۳۵۲ مهدی وکیل‌پور رئیس سابق فرهنگسرای فناوری اطلاعات

۳۵۳ پوراندخت ولویون دکترای حقوق قاضی و مشاور وزیر دادگستری در امور زنان

۳۵۴ رضا هادی برادر شهید ابراهیم هادی و فعال فرهنگی اجتماعی

۳۵۵ حسین هاشمی تختی نژاد نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی و استاندار سابق استان هرمزگان

۳۵۶ طاهره همیز دکترای فقه و حقوق استاد و مشاور دانشگاه

۳۵۷ زکریا یازرلو رئیس سابق سازمان آموزش و پروش تهران

۳۵۸ سید محسن یحیوی دکترای مدیریت بازرگانی نماینده ادوار ۴، ۵و ۷ مجلس شورای اسلامی

۳۵۹ محمدرضا یزدانی خرم رئیس سابق فدراسیون های کشتی و والیبال