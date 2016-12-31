به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد ذوالفقاری، معاون توسعه مشارکت های مردمی و عارف نوروزی، عضو هیات مدیره و مدیر عامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) با هدف رسیدگی بیش تر به ایتام نیازمند روستایی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد با بیان اینکه برای اجرای طرح تکریم ایتام نیازمند روستایی توسط کمک های حامیان و نیکوکاران سراسر کشور تفاهم نامه همکاری بین کمیته امداد و بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) که در سال ۹۳ منعقد شده بود، به مدت یک سال دیگر تمدید شد، گفت: بر اساس این تفاهم نامه ۲۰ هزار نفر از ایتام روستایی تحت حمایت کمیته امداد، با همیاری خیران کمک مالی دریافت می کنند، در این طرح نیکوکاران در قالب شبکه حمایتی مردمی و بهره گیری از سرمایه های اجتماعی، مسیر درخشانی را برای رسیدن به اهداف پیش رو رقم خواهند زد .

وی با اشاره به اینکه تعامل و گسترش همکاری های موثر طرفین برای کمک به ایتام نیازمند روستایی ( پسران تا سن۱۸ سال و دختران تا زمان ازدواج ) تحت حمایت کمیته امداد موضوع اصلی این تفاهم نامه است، بیان کرد : هماهنگی و هم افزایی برای ارائه خدمات حمایتی به ایتام تحت حمایت کمیته امداد، ترویج و اشاعه فرهنگ یتیم نوازی از اهداف اساسی این تفاهم نامه به حساب می آیند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد، با بیان اینکه کمک های مالی خیران به ایتام تحت حمایت به صورت ماهیانه به حساب آنان واریز می شود، افزود: براین اساس بنیاد برکت ماهیانه مبلغ ۲۵ هزار تومان برابر فهرست اعلامی کمیته امداد برای هر یتیم مشمول (تا سقف ۲۰ هزار یتیم) به حساب وجوه امانی ایتام نزد این نهاد پرداخت می کند که این مبلغ علاوه بر کمک های ماهیانه حامیان برای ایتام در نظر گرفته شده است.

ذوالفقاری با بیان اینکه کمیته امداد موظف است فهرست ایتام را برای دریافت کمک های مردمی در هر دوره واریز را بروز رسانی کند، ادامه داد: با امضای این تفاهم نامه، کمیته امداد متعهد به معرفی فهرست ایتام نیازمند روستایی در سراسر کشور، ارائه وجوه واریزی توسط بنیاد به حساب اکرام استان ها ، ارائه گزارش مربوطه به تفکیک هر استان به بنیاد و اطلاع رسانی مراتب پرداختی وجوه توسط بنیاد به ایتام تحت پوشش و سایر ذینفعان است .

وی در پایان با اشاره به اینکه مسئولیت اجرا و نظارت بر پرداخت کمک های مردمی به ایتام و حسن اجرای تفاهم نامه به عهده کمیته امداد است، اظهار کرد: مدت اجرای این تفاهم نامه دو سال و مفاد آن با توافق طرفین قابل تمدید است و بر این اساس تا کنون ماهیانه ۴۳۸ میلیون تومان از سوی بنیاد برکت با مشارکت خیران به حساب وجوه امانی ایتام نزد کمیته امداد واریز شده است.

شایسته ذکر است، حدود ۲۰۰ هزار نفر از ایتام کشورمان تحت پوشش کمیته امداد هستند که نیمی از این فرزندان در روستاها و نیمی دیگر در شهرها سکونت دارند و بیش از ۸۰ درصد از این کودکان به تحصیل مشغول هستند.