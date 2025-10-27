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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۴۵

حمایت پرستاران نیکوکار از ۳۰ هزار فرزند یتیم در قالب طرح اکرام ایتام

حمایت پرستاران نیکوکار از ۳۰ هزار فرزند یتیم در قالب طرح اکرام ایتام

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: ۱۸ هزار پرستار نیکوکار در سراسر کشور، در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین حمایت از ۳۰ هزار فرزند یتیم را برعهده دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌اله آسوده معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد با تبریک میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، گفت: در حال حاضر یک میلیون و ۷۶۴ هزار حامی فعال در طرح اکرام ایتام و محسنین حضور دارند که ۱۷ هزار و ۷۸۸ نفر آنان از پرستاران نیکوکار هستند.

وی افزود: ۱۴ هزار و ۴۱۱ نفر از این حامیان پرستاران زن و ۳۳۷۷ نفر پرستاران مرد هستند.

جامعه پرستاری کشور ۲۹ هزار ۵۷۷ فرزند یتیم تحت پوشش کمیته امداد را در چتر حمایتی مادی و معنوی دارند و در شش ماهه نخست امسال بیش از ۲۱ میلیارد تومان به حساب فرزندان معنوی خود واریز کرده‌اند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد اظهار کرد: میانگین سرانه پرداختی به ایتام تحت حمایت جامعه پرستاری کشور ماهانه ۲ میلیون ریال است که به طور مستقیم به حساب ایتام واریز می‌شود.

کد مطلب 6635980

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