حسن عباسی تهیه‌کننده فیلم سینمایی «صدای منو می شنوید؟» ساخته صادق پروین آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ساخت این فیلم گفت: ما چندی پیش نسخه ای از این فیلم را به دفتر سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر ارایه دادیم.

وی افزود: در حال حاضر بیشتر کارهای فنی «صدای منو می شنوید؟» به پایان رسیده اما برخی از کارهای صداگذاری و ویژوآل افکت این فیلم باقی مانده است که پیش بینی می کنم این فیلم تا آخر دی ماه آماده نمایش شود.

عباسی در پایان عنوان کرد: ما متوجه شده ایم که هیات انتخاب فیلم را بازبینی کرده اند زیرا چندی پیش می خواستیم نسخه ای دیگر از «صدای منو می شنوید؟» را به دبیرخانه جشنواره فیلم فجر ارایه دهیم که گفتند لازم نیست و همان نسخه مورد بازبینی قرار گرفته است.

این فیلم قصه زندگی خانواده ای است که بعد از سی سال تکه هایی از پیکر فرزند آنها را که مفقودالاثر بوده است برایشان می‌آورند و ۲ استخوان و یک کلید از این شهید به دستشان می‌رسد. پدر و دختر این فرزند شهید در پی این هستند که این کلید چه رازی دارد و از همین جا داستان فیلم شروع می شود.

نگار عابدی، پرویز پورحسینی، مژگان بیات، حسن عباسی، سعید داخ، عطا سلمانیان، احمد نیکپور، مرتضی ایمانی، پیمان ادیبان کیا، لادن قناد بازیگران این فیلم هستند.