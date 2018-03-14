حسن عباسی تهیه کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان اکران فیلم سینمایی «صدای مرا می شنوید؟» به کارگردانی صادق پروین آشتیانی گفت: ابتدا باید پروانه نمایش فیلم صادر شود البته ما برای اکران با شرکت پخش نسیم صبا با مدیریت سعید سعدی رایزنی کرده ایم و قرار است این شرکت کارهای پخش «صدای مرا می شنوید؟» را انجام دهد.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اکران و اتفاقاتی که در این حوزه رخ می دهد، نمی شود درباره اکران نرمال یک اثر به صورت قطعی صحبت کرد. در این میان آثاری از جنس «صدای مرا می شنوید؟» که درباره دفاع مقدس هستند و نگاه انسانی دارند، شرایط به مراتب سخت تری دارند از همین رو فکر نمی کنم این فیلم جزو آثار پرفروش باشد. من امیدی به اکران خوب «صدای مرا می شنوید؟» ندارم با این وجود معتقدم سازمان سینمایی و شورای صنفی نمایش باید حامی حقوق آثار و تهیه کنندگان باشند.

عباسی افزود: امید ما اول به خدا و بعد به تلاش دوستانمان است و در نهایت کار را به انصاف مسئولان تصمیم گیر می سپاریم زیرا باید جایگاه آثاری از این جنس مشخص شود ضمن اینکه باید بگویم به غیر از تقبل یک بخش کوچک از هزینه ها دیگر هیچ نهادی پشت کار ما نبود و این اثر با پول شخصی ساخته شد و این موضوعات باید در مساله اکران لحاظ شود.

این تهیه کننده عنوان کرد: از نظر من بهترین زمان اکران «صدای مرا می شنوید؟» اواخر تابستان و اوایل پاییز است اما باید ببینیم چه شرایطی برای اکران این اثر پیش می آید. با این وجود امیدوارم با یک اکران مناسب بتوانیم پول افرادی را که در این اثر سرمایه گذاری کرده اند، بازگردانیم.

وی در پایان با اشاره به دیگر فعالیت هایش بیان کرد: در حال حاضر مشغول مطالعه ۲ فیلمنامه هستم که امیدوارم فضای ساخت آن در سال آینده مهیا شود. من بازیگر سینما هم هستم و پیشنهادهایی هم برای بازی می شود اما با توجه به اینکه سنم بالارفته مقداری این پیشنهادها را با سختی قبول می کنم. با این وجود بیشتر تمرکزم روی این ۲ فیلمنامه است که موضوع اجتماعی دارند.