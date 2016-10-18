به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «صدای منو می شنوید!؟» به نویسندگی و کارگردانی صادق پروین آشتیانی هفته گذشته مقابل دوربین رفت و فیلمبرداری آن همچنان ادامه دارد.

پرویز پورحسینی، مژگان بیات، حسن عباسی، سعید داخ، عطا سلمانیان، احمد نیکپور، مرتضی ایمانی، پیمان ادیبان کیا، لادن قناد بازیگران این فیلم هستند. نگار عابدی نیز اخیرا به گروه بازیگران این فیلم پیوسته است.

«صدای منو می شنوید!؟» اولین ساخته سینمایی پروین آشتیانی محسوب می شود که پیش از این در تلویزیون ساخت چندین مجموعه و تله فیلم را برعهده داشته است.

در خلاصه داستان این فیلم با مضمون دفاع مقدس آمده است: حالا بعد چند سال پسرم برگشته… ایناهاش… این کلید رو به جاش به من دادن می گن بیا، خوشحال باش… پسرت اومده… کلیدی که مال یه دره… یه دری که گم شده تو این شهر لعنتی… حالا من در به در، کوچه به کوچه دنبال یه درم که بهم بگه این دو تا تیکه استخون و این کلید زنگ زده پسرمه یا نیست.

حسن عباسی و حسن کلامی تهیه کنندگی این فیلم سینمایی را برعهده گرفته اند و سایر عوامل پروژه عبارتند از مجری طرح: هادی اکبرخواه، مدیر فیلمبرداری: سعید بختیاری، مدیر صدا برداری: هادی افشار، طراح گریم: محمد قومی، مدیر تولید: مهناز انزهایی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: کاوه قاسم زاده، دستیار کارگردان: سمانه دالوند، طراح صحنه و لباس: هادی اکبرخواه، مدیر تدارکات: محمد طلایی، دستیار تدارکات: مسعود مسعودیان، سرمایه گذاران: مهدی مومن زاده، محمد مهدی خرمی و مشاور رسانه ای: هادی داداشی.