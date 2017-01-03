شرایط متقاضیان اعزام به کشور ایرلند اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت کار، حسن کرباسی با تشریح مفاد سند همکاری دو ایران و ایرلند در زمینه اعزام نیروی کار گفت: افراد واجد شرایط و متقاضی اعزام پس از ورود به ایرلند و طی کردن دوره های آموزش زبان و فراگرفتن حرفه‌های آشپزی و هتلداری و زیر مجموعه این رشته ها در بازار کار ایرلند مشغول به کار خواهند شد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی ایران افزود: نیروهای اعزامی پس از پایان مرحله اول و در صورت رضایت کارفرما می‌توانند ضمن تمدید قرارداد جدید خود در بازار کار این کشور مشغول به کار باشند.

کرباسی صنعت گردشگری و اقتصاد قوی کشور ایرلند را مهمترین شاخصه های آن دانست و گفت: نیروهای خارجی شاغل در آن می توانند پس از مراجعت به کشور خود و با توجه به دورههای آموزشی فراگرفته و اشتغال در کشور ایرلند ضمن انتقال تجربه خود به راحتی جذب بازار کار داخلی شوند.

وی شرایط اولیه متقاضیان اعزام به کشور ایرلند را به این شرح اعلام کرد: حداکثر سن ۴۰سال تمام، آشنا به مکالمه زبان انگلیسی و ارائه مدرک زبان تا هنگام اعزام، آشنا به یکی از مهارتهای هتلداری و آشپزی و زیر شاخه های مرتبط و ارائه مدارک فنی و حرفه ای و یا سابقه کار مرتبط مورد تائید.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کاریابی‌های بین‌المللی ایران اظهار کرد: متقاضیان واجد شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس وب سایت انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران به نشانی www.scaba.ir مراجعه کنند. ضمن اینکه افراد دارای مهارتهای دیگر نیز می توانند با مراجعه به سایت اعلامی و ثبت درخواست خود در صورت کسب فرصتهای جدید از آن اطلاع کسب کنند.

کرباسی افزود: با تشکیل تیمی در انجمن و بهره مندی از تجارب کارشناسان این بخش به دنبال مذاکره با کشورهای دیگر نیرو پذیر در دنیا همچون آلمان، استرالیا و ...‌ هستیم تا بتوانیم با کسب توافق آنها در بازار کار این کشورها با حضور نیروهای کار ایرانی، به ویژه نیروهای کار فنی و مهندسی و شاخه‌های فنی‌و حرفه‌ای نقش آفرینی کنیم.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اقداماتی که به طور جدی در دستور کار قرار دارد، الحاق و پیوستن انجمن به کنفدراسیون کاریابی‌های جهان (CITT) است که با تحقق آن قطعا می توان به توسعه و رشد صنعت اعزام نیرو امیدوار بود.