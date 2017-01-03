به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه در نشستی با حضور خبرنگاران پارلمانی حضور یافت.

وی گفت: ما از طریق محصول سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و سرمایه گذاری با اعطای اعتبارات به طرح های تملک دارایی سرمایه ای که به آن طرح های عمرانی می گویند، موفق به دستیابی به رشد حدود ۶.۵ درصدی با نفت و ۴.۵ درصدی بدون نفت در ۶ ماهه نخست سال شدیم.

وی افزود: توزیع این رشد ۶ درصد در گروه کشاورزی، ۹.۱ درصد، در گروه صنعت و ۵ درصد در گروه خدمات بوده است.

نوبخت گفت: سهم نفت در تولید ناخالص داخلی ۴.۷ درصد است. سهم کشاورزی حدود ۱۳ درصد و سهم صنعت حدود ۲۰ درصد است. باقی هم مربوط به خدمات می شود.

نوبخت تاکید کرد: البته به این میزان باید سرمایه گذاری های خارجی را نیز اضافه کنیم. بر اساس گزارشی که از سازمان سرمایه گذاری خارجی دریافت شده است، نحوه سرمایه گذاری خارجی ما با روندی که از مهرماه سال ۹۲ یعنی شروع کار دولت تا اول دی ماه سال ۹۴ (به دلیل اجرایی شدن برجام) بوده، برای ۱۰۸ طرح تولیدی، ۵ میلیارد و ۲۱۱ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته است.

نوبخت در ادامه نشست خبری در خصوص اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی پیرامون پرونده بابک زنجانی و عدم همکاری‌های دولت گفت: فکر می‌کنم دولت از ابتدا مطالبه‌گر بود و نسبت به ضرورت پیگیری این پرونده مُصِر بود؛ این پرونده در قوه قضائیه قرار دارد و انتظار می‌رود با دقت پیگیری شود.

وی در خصوص برخی ادعاها مبنی بر استفاده از دارایی‌های بانک زنجانی در انتخابات ۹۲ گفت: از قوه قضائیه می‌خواهیم ادعاها را رسیدگی کرده و بر اساس مستندات داوری شود. وزارت اطلاعات محدودیتی ندارد، بلکه اعلام آمادگی کرده، در این زمینه هر نوع اطلاعات لازم را به قوه قضائیه ارائه دهد.

سخنگوی دولت همچنین گفت: در خصوص پرونده بابک زنجانی با پیگیری دولت و قبول مسئولیت از طرف دولت، این فرد دستگیر شد.

وی ادامه داد: مقامات قضایی از همکاری وزارت نفت برای دستگیری این فرد تشکر کردند؛ وزارت اطلاعات هم کمک کرد.

نوبخت با تأکید بر اینکه در پرونده بابک زنجانی دولت مطالبه‌گر است، گفت: برای دولت مطرح است که چقدر یک فرد توان دارد که بتواند ۲.۷ دلار از ارز کشور را دست گرفته و فساد ایجاد کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: از قوه قضائیه انتظار داریم که با دقت و تلاش بیشتر، این پرونده را دنبال کرده و به سؤالات مردم پاسخ دهد.

وی تأکید کرد: اعدام یک فرد، مشکل مردم را حل نمی‌کند؛ باید منابع ارزی به خزانه ملت بازگردد.

نوبخت در خصوص انتقادات رئیس قوه قضائیه نیز گفت: چه کارهایی باید وزارت خارجه و وزارت اطلاعات انجام می‌دادند که کوتاهی کرده‌اند؛ همه این کارها را با مصداق و به صورت روشن اعلام کنید.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: دولت برای برخورد با این فساد مُصِر است؛ امیدواریم قوه قضائیه هم مأموریت تاریخی خود را به نحو شایسته انجام دهد.

نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص حذف ماده ای از لایحه برنامه ششم پیرامون تعیین سقف برای پاداش بازنشستگان گفت: قانون ضابطه ای برای پرداخت پاداش بازنشستگی تعیین کرده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر سقف حقوق مقامات سیاسی کمتر از ۱۰ میلیون و بنگاه ها ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است که در پاداش بازنشستگی هر سال یکماه حساب شده و به اندازه ۳۰ ماه پاداش حساب می کند.

نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه حداکثر پاداش قضات، هیات علمی دانشگاه ها و مدیران نفتی چه مقدار است که با تعیین سقف ۸۹ میلیون تهدید به استعفا کرده بودند، گفت: برخی افراد سابقه زیادی دارند. حداکثر پاداش بسته به حقوق است و قطعی نیست.

روحانی هنوز اعلام کاندیداتوری نکرده است

سخنگوی دولت همچنین در خصوص آرایش سیاسی دولت گفت: آقای روحانی هنوز اعلام کاندیداتوری نکرده است، چطور انتخابات آغاز شده است؟

وی همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون اجرای آخرین تعهدات ایران در فردو گفت: تعهدات فردو را از سخنگوی سازمان انرژی اتمی سوال کنید.

نوبخت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اجرای گام به گام تعهدات نیز اظهار داشت: طرف ها باید به تعهدات خود پایبند باشند. این توافقنامه پیش بینی کرده است که اگر یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند، باید چه اقداماتی از سوی طرف مقابل انجام شود.

مدیریت ممتاز علی لاریجانی قابل تقدیر است

سخنگوی دولت پیرامون تصویب برجام با همراهی رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص توضیح داد: علی لاریجانی و آیت‌الله آملی لاریجانی با توجه به جایگاه حقوقی که دارند عضو شورای عالی امنیت ملی هستند و بنده از مواضع هر دوی سروران به خاطر عضویت در این شورا اطلاع دارم. هر دو شخصیت برای بررسی و تصویب برجام کمک کردند.

وی تصریح کرد: مدیریت ممتاز دکتر علی لاریجانی مثل همه موارد مجلس قابل تقدیر است.

میزات اعتبارات تخصیص یافته به طرح های نمیه تمام

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای طرح‌های عمرانی نیز مقرر است که تا پایان سال ۳۷ هزار میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های نیمه تمام بدهیم. بر اساس گزارشی که به من داده شده، ما موفق شدیم از طریق نظام بانکی تا تاریخ ۶ دی ماه به ۱۹ هزار و ۵۰۹ واحد تولیدی حدود ۱۳ هزار و ۶۴۵ میلیارد تومان تسهیلات بدهیم که آنها بتوانند از حالت نیمه رکود به فعال تبدیل شوند.

نوبخت ادامه داد: بخش‌ دیگر مربوط به طرح‌های عمرانی است که بر اساس آخرین گزارش، ۳۳ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی تخصیص داده شده که بتوانیم ۲۴۶ طرح و پروژه را قبل از پایان دولت یازدهم آماده بهره‌برداری کنیم. محصول این دو سرمایه‌گذاری از طریق اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و تخصیص اعتبار به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این بود که موفق شدیم در ۶ ماه اول همانطور که مرکز آمار نیز اعلام کرد، رشد ۶.۵ درصدی با نفت و ۴.۵ درصدی بدون نفت داشته باشیم.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص شایعات استعفای جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات کشور گفت: مرجع رسیدگی‌کننده به شکایات یا ارجاع پرونده از سوی سازمان تعزیرات، قوه قضائیه است که خوشبختانه این قوه از استقلال کافی برخوردار است و به هیچ وجه تحت تأثیر دولت و یا هیچ قوه دیگری قرار نمی‌گیرد. از آقای جمشیدی و همه مسئولان دیگر خواهشمندیم اگر مورد مشخصی دارند، حداقل به سازمان برنامه و بودجه به عنوان دستگاه نظارتی برای بررسی اعلام کنند.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش دیگری در مورد چگونگی حمایت از اصناف در برنامه‌های اقتصادی دولت گفت: در تهیه و تنظیم برنامه ششم توسعه تلاش شد این موضوع با حضور نمایندگان بخش خصوصی شامل اتاق اصناف و بازرگانی انجام شود.

نوبخت اظهار داشت: مقرر است تسهیلات عمومی فقط به واحدهای خرد و متوسط در حوزه تولید داده شود چون اشتغال و تولید آنها تحت تأثیر عواملی چون عدم کفایت سرمایه در گردش و ثابت، محصور شده که باید بتوانیم با اعطای این تسهیلات، آنها را فعال‌تر کنیم.

تکذیب پرداخت مطالبات فرهنگیان از محل نوسانات ارز

وی در پاسخ به سؤالی درباره نوسانات ارز و شائبه‌ای در ارتباط تأخیر در پرداخت مطالبات فرهنگیان و پرداخت این مطالبات از درآمد دولت از محل نوسانات ارز، گفت: این صحبت کم لطفی و کج‌سلیقگی است؛ همانطور که یک ماه پیش گفتم قرار بود مطالبات فرهنگیان در آذرماه از محل تبصره ۶ پرداخت شود که همان مسیر نیز انجام شد.

سخنگوی دولت ادامه داد: این صحبت بدان‌ معناست که می‌خواهند بگویند اگر نسبت به فرهنگیان احقاق حق شده، به قیمت به هم ریختن بازار ارز بوده که این کم‌لطفی به این قشر ضعیف است.

وی در خصوص اجرای آئین‌نامه بخشودگی سود تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان گفت: این موضوع مربوط به بخشی از تبصره ۳۵ برای بخشودگی سود و تسهیلات کسانی است که ۱۰۰ میلیون تومان وام و تسهیلات گرفته‌اند. آئین‌نامه اجرایی آن در حال تدوین است، اما باید این اقدام بدون افزایش پایه پولی انجام شود، زیرا بانک مرکزی نظراتی در این خصوص دارد.

سخنگوی دولت در پاسخ به بدبینی‌ها به وضعیت اقتصادی کشور گفت: چرا خوش‌بین نباشیم وقتی شاخص تورم در سال ۹۲ قدرت خرید مردم را نشان می‌دهد، تورم بالای ۴۰ درصد بود و امروز به بیش از ۷ تا ۸ درصد رسیده است. رشد اقتصادی آن زمان نزدیک منفی ۷ درصد بود و امروز بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ۶.۵ درصد و بانک مرکزی ۷.۵ درصد است که نشان‌دهنده انجام سرمایه‌گذاری‌ها و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است.

وی افزود: تا چندی پیش بازار ارز نیز ثبات داشت که انشاءالله در آینده نزدیک نیز به ثبات می‌رسد. با چنین اقداماتی نباید خوش‌بین باشیم؟ وقتی که بر اساس شاخص‌های رسمی بانک‌های جهانی و صندوق بین‌المللی پول، ایران در خاورمیانه از اقتصاد با ثبات برخوردار است، باید حتماً به این ظرفیت ملی خوش‌بین باشیم.

در ادامه خبرنگاری در خصوص رد صلاحیت روحانی سؤال و به سکوت روحانی در خصوص احتمال کاندیداتوری‌اش اشاره کرد که نوبخت پاسخ داد: آقای روحانی سکوت نکرد بلکه به سؤال درباره کاندیداتوری‌اش پاسخ داد و گفت که الان این موضوع از نظر زمانی وجهی ندارد که اعلام شود. اکنون کار برای کشور زیاد است و زمان انتخابات نیز مشخص است و حتی می‌توان در آخرین روز ثبت‌نام کرد. انشاءالله منتقدان نیز حمایت می‌کنند.

رد صلاحیت روحانی حرفی پوچ و بی‌ربط است

وی رد صلاحیت روحانی را حرفی پوچ و بی‌ربط خواند و گفت: ضرورت ندارد ذهن جامعه را درگیر چنین موضوعی کنیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر وجهه انتخاباتی منشور حقوق شهروندی گفت: طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور دومین مقام رسمی کشور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی است. در بحث قانون اساسی، حقوق شهروندان مورد توجه قرار گرفته و از وظایف رئیس‌جمهور نیز به رسمیت شناختن حقوق شهروندی است. آقای روحانی این موضوع را به همه دستگاه‌های دولتی اعلام و مطالبه کرده که همه همت خود را صرف اجرای این منشور و احقاق حقوق شهروندی کند.

نوبخت افزود: به رسمیت شناختن این حقوق که برگرفته از اسلام ناب و قانون اساسی است؛ سند افتخاری برای نظام محسوب می‌شود و باید همه مطالبه‌گر آن باشیم چون اکنون در جهان گروه‌های تروریستی و تکفیری، وهابی و داعش، چهره خشن و نادرستی را از اسلام معرفی می‌کنند. اقداماتی که در کشورهای همسایه و اروپا به نام اسلام انجام می‌شود، این تصور را به وجود آورده که این اقدامات، قرائتی از اسلام است در حالی که هیچ ربطی به اسلام ندارد. در این شرایط همه باید کمک کنیم که چهره دوست‌داشتنی و اصیل اسلام ناب برگرفته از موازین دینی و قانون اساسی را گسترش داده و تلاش نشود که این موضوع مطرود شود.

وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان که هشت هزار میلیارد از دارایی‌های فرهنگیان اختلاس شده است، گفت: این پرونده توسط ضابطین قوه قضائیه در حال رسیدگی است و به صورت کامل باید به قوه قضائیه اطلاعات لازم داده شود و انتظار داریم بدون هیچ‌گونه اغماض و در جهت حفظ حقوق فرهنگیان با هر کسی که این تخلف را انجام داده، برخورد قانونی شود.

سخنگوی دولت در خصوص تعامل بین سران قوه گفت: امروز یکی از ضروری‌ترین انتظاراتی که جامعه و مردم دارند، تعامل میان سران قوا و مسئولان است. اگر اختلاف‌ نظری در یک موضوع وجود داشته باشد، طبیعتاً در جلسه سران قوا مطرح می‌شود. البته اگر انتظار باشد که مطالب در تریبون‌ها مطرح نشود، به این معنا نیست که اگر نظری داریم، اعلام نکنیم.

نوبخت در خصوص واردات گاز نیز گفت: سرمایه‌گذاری وسیع در مورد طرح‌های گازی در حال انجام است که از آن محل، تمام نیازهای داخلی را می‌توانیم پوشش دهیم و فکر می‌کنیم اقدامی که آنها انجام داده‌اند توسط شرکت ملی گاز ایران و با ترکمنستان باید حل شود؛ البته در صورتی که طرح‌های سرمایه‌گذاری به نتیجه برسد، دیگر نیازی به واردات نیست.

تدابیر دولت برای ساماندهی بازار ارز

وی در خصوص تدابیر دولت برای ساماندهی بازار ارز نیز تصریح کرد: با ساز و کاری که طراحی شده، قرار است دو موضوع را از هم تفکیک کنیم؛ نخست حوزه‌ای که نقل و انتقالات تجاری و ارزی صورت می‌گیرد که باید این نقل و انتقالات در بانک‌ها انجام شود و به بانک‌ها ابلاغیه لازم صورت گیرد.

سخنگوی دولت در خصوص زیرساخت‌های ریلی در برنامه ششم گفت: یکی از اولویت‌های برنامه ششم، موضوع حمل و نقل ریلی است. در بودجه ۹۶ نیز دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان برای چهار اولویت در نظرگرفته که یکی از آنها موضوعات ریلی است تا پنج استان کشور نیز به شبکه سراسری و بین‌المللی وصل شوند. در مورد ایمنی راه‌ها نیز در بودجه ردیف ویژه‌ای در نظر گرفته شده است که نقاط پرمخاطره جاده‌ها، ترمیم و شبکه حمل و نقل بهبود یابد.