به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ طی دو روز گذشته مصاحبه‌های تندی را علیه کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی انجام داد و تاکید کرد که اگر تیمش در نیم فصل دوم لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا نتیجه نگیرد مقصر کی روش است.

به دنبال این اظهار نظر کی روش دست به اقدام عجیبی زد و درحالی که روز گذشته راهی دبی شده بودند، بازیکنان پرسپولیس را از ازدوی آماده‌سازی امارات به تهران برگرداند.

این تصمیم در شرایطی از سوی کی روش اتخاذ شده که تاکنون در تاریخ فوتبال ایران سابقه ندارد سرمربی تیم ملی چنین رویه ای را در مورد بازیکنان یک باشگاه در پیش بگیرد.

به نظر می رسد جنگ برانکو و کی روش به مراحل حساسی رسیده و کار را از عقل و منطق خارج کرده و دو مربی خارجی بیشتر به دنبال تسویه حساب در فوتبال ایران هستند!