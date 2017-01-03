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۱۴ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۲۳

پس از مصاحبه‌های تند برانکو؛

کی‌روش بازیکنان پرسپولیس را به ایران برگرداند/ اخراج محترمانه!

کی‌روش بازیکنان پرسپولیس را به ایران برگرداند/ اخراج محترمانه!

پس از آنکه سرمربی پرسپولیس طی دو روز اخیر علیه کی روش مصاحبه کرد، سرمربی تیم ملی بازیکنان وی را از اردوی تیم ملی کنار گذاشت!

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ طی دو روز گذشته مصاحبه‌های تندی را علیه کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی انجام داد و تاکید کرد که اگر تیمش در نیم فصل دوم لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا نتیجه نگیرد مقصر کی روش است.

به دنبال این اظهار نظر کی روش دست به اقدام عجیبی زد و درحالی که روز گذشته راهی دبی شده بودند، بازیکنان پرسپولیس را از ازدوی آماده‌سازی امارات به تهران برگرداند.

این تصمیم در شرایطی از سوی کی روش اتخاذ شده که تاکنون در تاریخ فوتبال ایران سابقه ندارد سرمربی تیم ملی چنین رویه ای را در مورد بازیکنان یک باشگاه در پیش بگیرد. 

به نظر می رسد جنگ برانکو و کی روش به مراحل حساسی رسیده و کار را از عقل و منطق خارج کرده و دو مربی خارجی بیشتر به دنبال تسویه حساب در فوتبال ایران هستند!

کد مطلب 3867693

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    نظرات

    • ایمان IR ۱۴:۵۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
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      بگو سروش رو هم زودتر بفرسته میخوایم باهاش قرارداد ببندیم.
    • محسن IR ۱۵:۰۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
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      برانکوچیزی نگفته حرفش منطقی است برنامه بایدباعقل جوردربیاد.ماچندبازیکن لژیونرداریم بدون استفاده ازآنان چه فایده داره تمرین. بازیکنان اصلی نیستند باشگاههای آسیا هم ملی است چرامیخوان هرسال سهمیه ماراکم کنندعلتش نتیجه نگرفتن درآسیاست .
    • مهدي IR ۱۵:۴۷ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
      0 0
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      در بحث تيم ملي اقاي برانكو نبايد دخالت كند اين كارها نهايتا به ضرر تيم ملي تمام ميشود.
    • مهدی IR ۱۵:۵۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
      0 0
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      جواب انتقاد منصفانه، رو ، آقای کیروش با لجبازی و بچه بازی داد. خراب کرد روحیه ملی پوش هارو الان یعنی با 15 نفر داری تیم ملی رو تمرین میدی تو دبی، آقای کیروش با هواداران پرسپولیس در نیفت، جواب کار زشت شمارو، در بازی سایپا و تیم ملی، میدیم
    • سیاوش IR ۱۶:۱۳ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
      0 0
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      بدترین حرفی که زد و می شد بزنه این بود که گفت اگر پرسپولیس قهرمان نشه مقصر کارلوس کیروشه!!!!!!!!!! اگر من هم جای کیروش بودم قطعا همین کارو می کردم.

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