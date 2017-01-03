اعلام نامزدهای نهایی جایزه ادبی مهرگان ادب در بخش رمان

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم پایانی اهدای جایزه مهرگان ادب که طبق برنامه پیش بینی شده در هفته اول اسفند ماه برگزار می شود، رمان برگزیده مهرگان ادب تندیس و جایزه نقدی دریافت می کند و دو رمان تحسین شده هیأت داوران نیز معرفی می شوند.

در پانزدهمین و شانزدهمین دوره جایزه مهرگان ادب، ٤٠٣ عنوان کتاب چاپ اول شامل ١٩٧ رمان و ٢٠٦ مجموعه داستان کوتاه که در سال های ٩٣ و ١٣٩٢ منتشر شده مورد بررسی هیأت داوران قرار گرفته است، دربخش بهترین رمان فارسی، از میان پانزده رمان راه یافته به مرحله نهایی که اسامی آن ها در مهرماه اعلام شده بود پس از چندین جلسه بحث وگفتگو، هیأت داوران اسامی هفت رمان راه یافته به آخرین مرحله را به این شرح اعلام کرد:

نامزدهای نهایی بهترین رمان، نوولت و داستان بلند (به نظم الفبایی نام کتاب ها)

١- پایان خوش ناتمام؛ کاوه میرعباسی؛ نشر ثالث

٢- چیدن باد؛ محمد قاسم زاده؛ نشر قطره (رمان دو جلدی)

٣- خط چهار مترو؛ لیلی فرهادپور؛ نشر ثالث

٤- خوف؛ شیوا ارسطویی؛ نشر روزنه

٥- ساعت ویرانی؛ آرام روانشاد؛ نشر مروارید

٦- کاشف رویا؛ جمشید ملک پور؛ نشر افراز

٧-کافور پوش؛ عالیه عطایی؛ نشر ققنوس

جواد اسحاقیان، علیرضا سیف الدینی و مهدی غبرایی داوری مرحله نهایی این دوره جایزه مهرگان ادب را در دو بخش رمان و مجموعه داستان به عهده داشته‌اند، انتخاب آثار در مرحله مقدماتی نیز به عهده محبوبه میرقدیری، سودابه سلگی و دبیرخانه جایزه مهرگان ادب بوده است.

اسامی چهارده نامزد نهایی جایزه مهرگان ادب در بخش بهترین مجموعه داستان نیز در اول دی ماه اعلام شده و داوران درآخرین مرحله در حال انتخاب هفت مجموعه داستان برگزیده مهرگان هستند. اسامی نهایی تا هفته آینده اعلام می شود. همزمان کار گردآوری رمان ها و مجموعه داستان ها برای دوره های هفدهم و هجدهم جایزه مهرگان ادب (آثار چاپ اول سال های ٩٥ و ١٣٩٤) شروع شده و تا پایان اردیبهشت ١٣٩٦ ادامه خواهد داشت.

نویسندگان و ناشرانی که کتاب های خود را برای دبیرخانه جایزه مهرگان ارسال می کنند لازم است پس از ارسال، از طریق ایمیل جایزه مهرگان از وصول کتاب ها مطلع شوند.

دبیرخانه جایزه مهرگان صندوق پستی ۵۵۵-۱۹۶۱۵ تهران و ایمیل mehreganprize@gmail.com را برای ارسال کتاب ها و طرح مطالب و پیشنهادات ناشران و اهل قلم در نظر گرفته است.