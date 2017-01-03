نسبت به فضای مجازی دلسوزی لازم وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی شامگاه سه‌شنبه در دیدار دادستان کل کشور، اظهار داشت: قم از چند لحاظ از جمله مرکزیت کشور و چهار راه مواصلاتی بودن، مرکزیت شیعه و وجود بزرگ‌ترین حوزه‌های علمیه به گونه‌ای است که در اهل سنت هم حوزه‌هایی به این بزرگی وجود ندارد و خاستگاه انقلاب آسیب‌پذیر است.

توجه ویژه همه دستگاه‌ها به قم

وی ادامه داد: دشمن روی قم تمرکز دارد و در تلاش است تا از این خاستگاه انقلاب ضرباتی را وارد سازد لذا به همین نسبت باید پیشگیری‌ها و مراقبت‌ها قوی‌تر باشد و همه دستگاه‌ها باید به قم توجه ویژه‌ای داشته باشند.

این استاد برجسته حوزه تصریح کرد: در خصوص مواد مخدر دست‌هایی وجود دارد که درگیرند و گاهی به این موضوع شکل سیاسی می‌دهند و کار را پیچیده می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود فضای مجازی را بلای بزرگ جامعه امروز دانست و افزود: می‌توان آن را به منجلاب کثیفی تشبیه کرد لذا گروهی از فضلای خبره و توانمند حوزه علمیه را تعیین تا به تحقیق در این زمینه بپردازند که به راه حل‌هایی هم رسیده‌اند که آن ایجاد شبکه ملی و افزایش پهنه باند آن است.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه در خصوص فضای مجازی به آن اندازه که باید دلسوزی مسئولان دیده نمی‌شود، عنوان کرد: فضای مجازی دغدغه جدی رهبری است و اگر دیگران نیز به این اندازه در مورد فضای مجازی دغدغه داشتند و جدی عمل می‌کردند آسیب‌های کم تری را شاهد بودیم.

واکنش نسبت به انتشار فایل صوتی قائم مقام معزول

وی در خصوص انتشار فایل صوتی قائم‌مقام معزول رهبری و مصاحبه‌هایی که برخی با رسانه‌های بیگانه انجام می‌دهند، گفت: این گونه اقدامات از روی انتقام است و برایشان مهم نیست به نظام و رهبری ضربه وارد می‌آید یا خیر لذا باید جلوی این‌ها گرفته شود تا دیگر شاهد این گونه مسائل نباشیم.

این مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه حوزه‌های علمیه وظایف سنگینی دارند، افزود: سفیران هدایت که تشکیل شده می‌تواند اثرگذار باشد و ما نیز آن‌ها را یاری خواهیم کرد و علاوه بر ۴۰۰ حوزه علمیه داخل به ۱۲ حوزه در خارج از کشور شهریه پرداخت می‌شود.