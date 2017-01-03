ساماندهی فضای مجازی مطالبه جدی ما از دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری به همراه معاونین خود و تعدادی از مسئولان قضایی شامگاه سه‌شنبه با آیت الله العظمی مکارم شیرازی در بیت این مرجع تقلید دیدار کرد.

دادستان کل کشور در این دیدار اظهار داشت: افزایش کشفیات ما در مواد مخدر نشان از سخت‌گیری و تلاش مضاعف در این زمینه توسط نیروهای نظامی و امنیتی دارد.

وی با اشاره به اینکه عده‌ای در مجلس به دنبال آن هستند مجازات اعدام در خوص جرایم مواد مخدر را بردارند، گفت: گرچه قانون مجازات‌های مواد مخدر باید اصلاح شود اما برداشتن این حکم نیاز به بررسی‌هایی دارد.

دادستان کل کشور به شبیخون فرهنگی دشمن پرداخت و افزود: فضای مجازی امروز از مسائل بزرگی است که دشمن از این طریق ضربه‌هایی به کشور وارد می‌سازد.

ستاد بحران فضای مجازی تشکیل شود

وی با بیان اینکه در خصوص تهاجم فرهنگی و فضای مجازی اهتمام جدی تا کنون صورت نگرفته است، عنوان کرد:‌ همان گونه که برای حوادث و بلایای طبیعی ستاد بحران تشکیل می‌شود برای جلوگیری از آسیب‌های فضای مجازی هم باید ستاد بحران تشکیل شود.

حجت الاسلام منتظری تصریح کرد: مطالبه جدی ما از دولت ساماندهی فضای مجازی است، گفت: شبکه ملی باید ایجاد شود تا جلوی آسیب‌ها گرفته شود.

وی افزود: یکی از آسیب‌های فضای مجازی در کشور افزایش طلاق بین جوانان است و پرونده‌های وحشتناکی در این خصوص وجود دارد که کیان خانواده آسیب دیده است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه دشمن اعتقادات مردم را نشانه می‌گیرد، ابراز داشت: مقابله و پیشگیری تنها توسط قوه قضائیه میسر نیست و نیاز به اقدامات زیر بنایی دارد.

وی از نفوذ دشمن در حوزه‌های علمیه خبر داد و گفت: هدف دشمن ضربه به اساس نظام و رهبری است و معتقدیم دشمن پروژه‌ای را در این خصوص و از قم آغاز کرده که نشر فایل صوتی قائم مقام معزول رهبری و مصاحبه‌ای که برخی در قم با رسانه‌های بیگانه انجام می‌دهند نمونه از آن است که دستگاه قضا پی‌گیری خواهد کرد.