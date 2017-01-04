«پرواز در ارتفاع صفر» به سکانس بعد از عروسی رسید

‌به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نشاط تهیه‌کننده سریال «پرواز در ارتفاع صفر» با اعلام این خبر افزود: فیلمبرداری تا هفته آینده در لوکیشن منزل حاج یحیی در محله فرحزاد تهران به اتمام می رسد و گروه برای ادامه کار به لوکیشن کارخانه چوب بری به کمال آباد کرج عازم می شوند.

به گفته وی، علی عمرانی، شاهرخ استخری، عمارتفتی، سوگل خلیق، محمد عمرانی و بهاره ریاحی در این روزها مقابل دوربین می روند و کار با جدیت در حال پیگیری است.

این تهیه‌کننده اضافه کرد: روز گذشته (سه شنبه ۱۴ دی) سکانس عروسی کیومرث (شاهرخ استخری) با شیرین (سوگل خلیق) ضبط شد. در این سکانس همه منتظر داماد هستند ولی کیومرث که خلبان نیروی هوایی است برای شرکت در یک عملیات جنگی به منطقه اعزام می شود و به عروسی نمی آید. امروز چهارشنبه ۱۵ دی هم در ادامه، سکانس بعد از ماجرای جشن عروسی فیلمبرداری خواهد شد.

نشاط با بیان این که تاکنون ۷۰ دقیقه فیلمبرداری شده است، یادآور شد: هنوز تدوین را آغاز نکرده ایم ولی به زودی تدوین سریال را در کنار تصویربرداری شروع می کنیم.

تهیه کننده سریال «پرواز در ارتفاع صفر» از بیمارستان بعثت تهران و خانه های سازمانی نیروی هوایی به عنوان لوکیشن های بعدی این مجموعه نام برد و عنوان کرد: براساس برنامه ریزی های انجام شده تا دو هفته دیگر به بیمارستان بعثت تهران و پس از آن به خانه های سازمانی واقع در منطقه افسریه تهران خواهیم رفت.

مجموعه تلویزیونی «پرواز در ارتفاع صفر» به کارگردانی عبدالحسن برزیده و تهیه‌کنندگی محمد نشاط ۲۴ آذر تهران کلید خورد. این مجموعه که زندگی یک خلبان جنگنده نیروی هوایی را در دوران دفاع مقدس روایت می‌کند، با همکاری نیروی هوایی جمهوری اسلامی و در هفت قسمت ۴۵ دقیقه ای درگروه فیلم و سریال شبکه یک سیما تهیه و تولید می شود که قرار است در هفته دفاع مقدس سال آینده از این شبکه روی آنتن برود.

علی عمرانی، شاهرخ استخری، عمار تفتی، سوگل خلیق، محمد عمرانی، حمیدرضا نیکدل، بهاره ریاحی، رضا رادمنش، حدیث تهرانی، مجید جعفری، پیام داداشیان، رضا مسعودی از بازیگران اصلی سریال «پرواز در ارتفاع صفر» هستند.

عوامل این سریال عبارتند از مدیر تصویربرداری: ایرج عاشوری، مدیرهنری: مشکین مهرگان، طراح صحنه: رضا دین محمدی، طراح لباس: مرجان گلزار، چهره پرداز: ایمان امیدواری، صدابردار: بهمن حیدری، دستیار اول کارگردان: پگاه جهاندار، برنامه ریز: ژرژ هاشم زاده، مدیر تولید: امیر نشاط، دستیار اول فیلمبردار: سیروس کفاش، جلوه های کامپیوتری: دکتر امیر رضا معتمدی، مجری طرح نظامی: سرهنگ مجید جوشقانی، مدیرتولید نظامی: علی عنبرانی، مدیران تدارکات: امیرهوشنگ حسینی و شهرام شاهرخ، خدمات: رضا بیواره، مجری طرح: موسسه هدیه فیلم.