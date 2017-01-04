مشکلات ۵ واحد تولیدی استان سمنان بررسی شد

فاطمه هراتیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری چهل و چهارمین جلسه کارشناسی ذیل کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان، اظهار داشت: این جلسه بنا به درخواست واحدهای تولیدی برای طرح مشکلات در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و به منظور بررسی مسایل برخی از واحدهای تولیدی استان برگزار شد.

وی تصریح کرد: در این جلسه که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و خدمات‌رسان در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد هریک از نمایندگان واحدهای تولیدی به بیان مشکلات خود پرداخته و پس از بحث و بررسی، مصوبات جلسه برای طرح در کارگروه اصلی ستاد تسهیل جمع بندی شد.

رئیس اداره طرح و برنامه ریزی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان اظهار داشت: این پنج واحد تولیدی مربوط به شهرستان های گرمسار و سرخه بوده و عمده ترین مشکلات مطرح شده در جلسه مربوط به امور بانکی و زیربنایی است.