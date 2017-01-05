دستگیری ۹۰ متخلف با اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یارالله عبدی چراغ ظهر امروز در جمع خبرنگاران از دستگیری ۹۰ نفر متخلف با اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی طی ۷ روز گذشته در این شهرستان، خبرداد.

وی با بیان اینکه طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی طی ۷ روز گذشته در نقاط آلوده و جرم خیز این شهرستان توسط ماموران کلانتری ۱۱ و ۱۲، پاسگاه های انتظامی و پلیس های تخصصی و ستادی این فرماندهی به مرحله اجراء گذاشته شد، تصریح کرد: با اجرای ۱۲ طرح ارتقاء امنیت اجتماعی توسط عوامل این فرماندهی، ۵۴ معتاد و خرده فروش مواد مخدر، ۵ سارق و ۳۱ متهم تحت تعقیب مقام قضایی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی کوهدشت با اشاره به توقیف ۳۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف، فاقد پلاک و مدارک، پلاک مخدوش و مزاحم اظهار داشت: در این طرح ۲ هزار و ۱۲۰ نخ سیگار خارجی قاچاق و ۱۲ فقره انواع سرقت کشف شد.

سرهنگ عبدی چراغ یادآور شد: همچنین ۶ واحد صنفی متخلف پلمپ و مقادیری مواد مخدر نیز کشف شد.