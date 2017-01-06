۲۰۰ منتقد ۵۰ فیلم برتر سال ۲۰۱۶ را انتخاب کردند/ «مهتاب» اول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندی وایر، در این فهرست فیلم «مهتاب» به کارگردانی بری جنکینز، در راس جای گرفته است. این فیلم درباره نژادپرستی و تاثیر آن بر زندگی رنگین‌پوستان است.

۱۰ فیلم نخست این فهرست عبارتند از:

«مهتاب»، «منچستر کنار دریا»، «لا لا لند»، فیلم آلمانی «تونی اردمان»، مستند «او.جی.: ساخت آمریکا»، «پاترسون»، فیلم کره‌ای «خدمتکار»، «ورود»، «اگر سنگ هم ببارد» و «جکی»

۱۰ فیلم دوم که در رده ۱۱ تا ۲۰ جای گرفته اند عبارتند از:

فیلم فرانسوی «او»، «زنان خاص»، «متصدی دوربین»، «خرچنگ»، «گورستان شکوه»، «سکوت»، «هر کسی چیزی می خواهد»، «مناسب»، «عزیز آمریکایی» و «ساحره»

۱۰ فیلم سوم که در رده ۲۱ تا ۳۰ جای گرفته اند عبارتند از:

«آکورایوس»، «عشق و دوستی»، «اتاق سبز»، «فیلم خانگی نیست»، «سینگ استریت»، «زنان قرن بیستم»، «چیزهای آینده»، «دوست داشتن»، «جانوران شبانه» و «حالا درست، بعدا نادرست»

۱۰ فیلم چهارم که در رده ۳۱ تا ۴۰ جای گرفته اند عبارتند از:

«من کاکاسیاه تو نیستم»، «ترکیدن بزرگ‌تر»، «شوالیه جام‌ها»، انیمیشن «کوبو و دو رشته سیم»، «ساعت خوش»، «کریشا»، «شوالیه»، «درود بر سزار»، «شکار برای مردم وحشی» و «ارتشی سوییسی»

۱۰ فیلم پنجم که در رده ۴۱ تا ۵۰ جای گرفته اند عبارتند از:

«من، دانیل بلیک»، «سیزدهمین»، «ترانه غروب»، «واینر»، «آتش در دریا»، «آغوش مار»، «نرودا»، «کاپیتان شگفت انگیز»، «شیطان نئون» و «کریستین».