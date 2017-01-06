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۱۷ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۲۸

۲۰۰ منتقد ۵۰ فیلم برتر سال ۲۰۱۶ را انتخاب کردند/ «مهتاب» اول شد

۲۰۰ منتقد ۵۰ فیلم برتر سال ۲۰۱۶ را انتخاب کردند/ «مهتاب» اول شد

وبسایت سینمایی ایندی‌وایر با کسب نظرات بیش از ۲۰۰ منتقد سینمایی فهرستی از برترین فیلم‌های سال ۲۰۱۶ را انتخاب کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندی وایر، در این فهرست فیلم «مهتاب» به کارگردانی بری جنکینز، در راس جای گرفته است. این فیلم درباره نژادپرستی و تاثیر آن بر زندگی رنگین‌پوستان است.

۱۰ فیلم نخست این فهرست عبارتند از:

«مهتاب»، «منچستر کنار دریا»، «لا لا لند»، فیلم آلمانی «تونی اردمان»، مستند «او.جی.: ساخت آمریکا»، «پاترسون»، فیلم کره‌ای «خدمتکار»، «ورود»، «اگر سنگ هم ببارد» و «جکی»

۱۰ فیلم دوم که در رده ۱۱ تا ۲۰ جای گرفته اند عبارتند از:

فیلم فرانسوی «او»، «زنان خاص»، «متصدی دوربین»، «خرچنگ»، «گورستان شکوه»، «سکوت»، «هر کسی چیزی می خواهد»، «مناسب»، «عزیز آمریکایی» و «ساحره»

۱۰ فیلم سوم که در رده ۲۱ تا ۳۰ جای گرفته اند عبارتند از:

«آکورایوس»، «عشق و دوستی»، «اتاق سبز»، «فیلم خانگی نیست»، «سینگ استریت»، «زنان قرن بیستم»، «چیزهای آینده»، «دوست داشتن»، «جانوران شبانه» و «حالا درست، بعدا نادرست»

۱۰ فیلم چهارم که در رده ۳۱ تا ۴۰ جای گرفته اند عبارتند از:

«من کاکاسیاه تو نیستم»، «ترکیدن بزرگ‌تر»، «شوالیه جام‌ها»، انیمیشن «کوبو و دو رشته سیم»، «ساعت خوش»، «کریشا»، «شوالیه»، «درود بر سزار»، «شکار برای مردم وحشی» و «ارتشی سوییسی»

۱۰ فیلم پنجم که در رده ۴۱ تا ۵۰ جای گرفته اند عبارتند از:

«من، دانیل بلیک»، «سیزدهمین»، «ترانه غروب»، «واینر»، «آتش در دریا»، «آغوش مار»، «نرودا»، «کاپیتان شگفت انگیز»، «شیطان نئون» و «کریستین».

کد مطلب 3869770

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