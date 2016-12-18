منتقد سینمایی انتخاب کرد/ فروشنده یکی از ۱۰ فیلم برتر سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلاب اند میل، منتقد سینمایی گلاب اند میل و راتن تومیتوز که از سایت‌های معتبر نقد و امتیازدهی به فیلم‌های سینمایی است، در حالی فهرست ۱۰ فیلم برتر سال ۲۰۱۶ را اعلام کرد که «فروشنده» نیز یکی از این ۱۰ فیلم است.

در فهرست این منتقد و نویسنده، در کنار «فروشنده» ساخته اصغر فرهادی از ایران این فیلم‌ها جای دارند:

«مهتاب» ساخته بری جنکینز درباره تبعیض نژادی و بزرگ شدن درچنین فضایی

«منچستر کنار دریا» ساخته کنت لونرگان با بازی کیسی افلک درباره یک تراژدی خانوادگی

«کونلاین: زیبایی سرزمین ما» مستندی درباره معدن طلا در شمال بریتیش کلمبیا

«دکمه مروارید» مستندی از پاتریسیو گوزمان درباره نقض حقوق بشر و فرهنگ استعماری در شیلی و جغرافیای ساحلی آن که با زبانی شاعرانه روایت شده است.

«خدمتکار» ساخته پارک چان-ووک؛ ملودرامی درباره تسخیر کره توسط ژاپن است.

«زنان قرن بیستم» ساخته مایکل میلس با بازی تاثیرگذار آنت بننیگ در نقش مادری در سال ۱۹۷۹

«مدافعات» ساخته تیفانی هسیونگ؛ درباره انعطاف‌پذیری زنان آسیای شرقی که هنوز به دنبال جبران خسارت ناشی از بردگی جنسی در جریان جنگ داخلی هستند.

«پترسون» ساخت جیم جارموش؛ روایتی شاعرانه از زندگی یک راننده اتوبوس با بازی آدام درایور و همسرش با بازی گلشیفته فراهانی

«این تنها آخر دنیاست» ساخته کارگردان مولف کانادایی خاویر دولان که نمایشی از زندگی اعضای مدام در حال نبرد یک خانواده ناشاد است.

علاوه بر همه این‌ها: «در جستجوی دوری»؛ این منتقد درباره این فیلم می‌نویسد چقدر پیش می‌آید که بتوانید با زندگی حسی یک ماهی انیمیشنی احساس نزدیکی کنید؟ الن دی جنرس با صداپیشگی در نقش این کاراکتر کاری کرده است که تصویر یک ماهی که خاطراتش را از دست داده کاملا ملموس شود.