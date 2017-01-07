قم خاستگاه انقلاب است/ چشم امید مستضعفان جهان به ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی قبل از ظهر شنبه در دیدار با اعضای ستاد هماهنگی دهه بصیرت با اشاره سابقه درخشان قم در قیام‌های مهم و تاریخ ساز، اظهار کرد: بدون قیام و حرکت قیامی هیچ اسلامی در جامعه پیاده نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه در قرآن کریم کلمه قیام در رابطه با مصلحین اجتماعی بارها تکرار شده است، افزود: امام خمینی(ره) در صحیفه نور ۱۱ بار به قیام اشاره کرده‌اند و آیه ۴۶سوره صبا را به کار برده‌اند که در آن تنها راه اصلاح جامعه را قیام دانسته‌اند.

استاد برجسته حوزه علمیه تصریح کرد: برخی تنها قیام می‌کنند و برخی به صورت دسته جمعی و کسی که برای خدا قیام کند خدا وعده داده است که همراه وی خواهد بود، خود امام هم در روز اول قیام تنها بودند اما استقامت کردند و باعث آگاهی و بیداری سایر مردم شدند.

وی با تأکید بر اینکه کسی که می‌خواهد در راه قیام در راه خدا گام بردارد باید خود را برای هر سختی‌ آماده کند، افزود: امام راحل بارها حبس و تبعید و سختی‌های بسیاری را برای به ثمر رسیدن این انقلاب تجربه کرده‌اند و این انقلاب به آسانی به ثمر نرسیده است.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به قیام ۱۹ دی، تصریح کرد: دشمن سعی می‌کرد با اختناق این حرکت را تضعیف کند و امام را از مردم جدا کند، در روز ۱۷ دی و با چاپ مقاله رشیدی مطلق که در آن به امام خمینی(ره) اهانت کرده بود به دنبال این بودند که بدانند در این چند سالی که امام خمینی(ره) در ایران نیست باز هم مردم این شور انقلابی را دارند یا ندارد.

وجود ۲۰۰ هزار محدث در قم

این مرجع تقلید شیعیان با تأکید بر جایگاه ویژه شهر قم، تصریح کرد: شیخ عباس قمی ذکر کرده بود که ۲۰۰ هزار محدث در گذشته در قم وجود داشته و این نشان از جایگاه برجسته قم از گذشته در علوم دینی دارد، از امامان بزرگوار احادیث بسیاری در رابطه با جایگاه قم به یادگار مانده است.

وی با اشاره به اینکه شروع انقلاب از قم بوده است، افزود: بازار قم بر اثر چاپ این مقاله بسته شد و بعد از شهادت آقا مصطفی خمینی و در مراسمی که در مسجد اعظم برگزار شد شعار «مرگ بر شاه» توسط مردم تکرار شد و آن اختناق حاکم شکسته شد.

آیت الله نوری همدانی با اشاره به اینکه چشم امید مستضعفان جهان به انقلاب اسلامی دوخته شده است، افزود: این چراغ خاموش نشده است در یک طرف هر روز مستکبران با نقشه‌های خود پیش می‌آیند و در یک طرف هم مستضعفان هر روز بیشتر مورد ظلم قرار می‌گیرند و این انقلاب اسلامی زمینه ساز ظهور است.

وی با بیان اینکه بر ما تأکید شده است که با انتظار به ظهور به زندگی خود ادامه دهیم، تأکید کرد: انسان اگر در این انتظار ظهور زندگی کرده و با این حال از دنیا برود از زمره یاوران ظهور خواهد بود.