  1. استانها
  2. تهران
۱۸ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۳۱

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین خبر داد:

۱۰ مورد دیوارکشی غیر مجاز در زمین های کشاورزی ورامین تخریب شد

۱۰ مورد دیوارکشی غیر مجاز در زمین های کشاورزی ورامین تخریب شد

تهران-مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین گفت: با ۱۰ مورد تخریب غیرمجاز، ۲۵ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی در شهرستان ورامین آزاد سازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین تاجیک ظهار داشت: در اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی کشاورزی، ۲۵ هزار متر مربع اراضی کشاورزی که تغییر کاربری داده بودند با حضور نماینده دادستان قلع و قمع شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین، سطح اراضی آزادشده را ۲۵ هزار متر مربع  اعلام کرد و افزود: این آزادسازی در بخش جوادآباد انجام پذیرفت.

وی ادامه داد: جهاد کشاورزی ورامین در راستای تأمین امنیت غذایی مردم و حفظ و صیانت از عرصه های کشاورزی و باغی با متخلفین تغییرکاربری غیر مجاز زمین های کشاورزی به شدت برخورد می کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین در پایان از تمامی مالکین زمین های کشاورزی خواست تا قبل از هرگونه تغییر کاربری، برای اخذ مشاوره و مجوزهای قانونی به این مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی دهستان های حوزه خود مراجعه کنند.

کد مطلب 3871056

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها