نواهای فولکلور مازندرانی به یک سریال رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه تلویزیونی «شکوه یک زندگی» به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما در ۱۵ قسمت ۴۵ دقیقه ای در دست تولید قرار دارد و برای ساخت موسیقی وارد مذاکره با خوانندگان استانی شده است.

امیر رضوی آهنگساز این مجموعه تلویزیونی با سفر به استان مازندران، وارد مذاکره با خوانندگان استانی برای ضبط نواهای فولکلور بومی می شود.

گروه سازنده تصویربرداری لوکیشن خانه پدری نارگل یکی از شخصیت ها را پشت سر می گذارند.

روایت «شکوه یک زندگی» به کارگردانی رضا بهشتی و تهیه‌کنندگی امیرعباس کنی در فضای سال های ۱۳۴۶ تا ۱۳۶۲ در سه مقطع زمانی آغاز شده و در تکریم همسران شهدای جاویدالاثری است که با استقامت و امیدواری برای رسیدن خبر و نشانه ای از عزیزانشان،‌ سال‌ها به تنهایی بار زندگی خود و فرزندانشان را به دوش کشیدند.

نسخه اولیه فیلمنامه‌ این مجموعه تلویزیونی به قلم شعله شریعتی نوشته شده و مرجان اشرفی زاده فیلمنامه نهایی را به نگارش درآورده است.

در این مجموعه بازیگرانی چون بیتا سحرخیز، نازنین فراهانی، عبدالرضا اکبری، مریم کاظمی، حسام محمودی، مزدک رستمی، سوگل طهماسبی، کوروش سلیمانی، الهام جعفرنژاد، طوفان مهردادیان، مینا نوروزی فر، ساقی زینتی، مهری آل آقا و تعدادی دیگر بازیگران استانی مازندران مقابل دوربین می روند.

عوامل اصلی مجموعه تلویزیونی عبارتند از نویسنده فیلمنامه اولیه: شعله شریعتی، نویسنده فیلمنامه نهایی: مرجان اشرفی زاده، تهیه کننده: امیرعباس کنی، کارگردان: رضا بهشتی، مجری طرح: مسعود انتظاری، دستیاریکم و مدیر برنامه ریزی: بهرام ملکی علوی، دستیار کارگردان: محمد عزیزی، طراح صحنه و لباس: علی مربی، طراح چهره پردازی: مهرداد قلی پور، مدیر صدابردار ی: عبدالرضا حیدری، مدیرتصویربرداری: عبدالله عبدی نسب، مدیر تولید: محمد ریحان صفت، تدوین: سینا گنجوی، ساخت موسیقی: امیر رجبی، روابط عمومی: محدثه نعمتی.