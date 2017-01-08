۱۱۸ دستگاه در خوزستان امکان جذب اسناد خزانه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نیکو پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان خوزستان در خصوص وضعیت تخصیص و جذب اسناد خزانه اظهار کرد: در استان خوزستان ۱۱۸ دستگاه دارای تخصیص اسناد خزانه هستند. در این بین ۷۴ مورد شهرداری و ۴۴ دستگاه است.

وی افزود: تاکنون ۲۹ دستگاه اجرایی نماینده و نمونه امضا را معرفی کردند که گام اول است ولی در بخش عمده ای از این روند، دستگاه ها انجام نشده است. آخرین زمان دریافت اسناد خزانه در فرابورس پنجم بهمن ماه است.

نیکو در ارتباط با میزان جذب اعتبارات اسناد خزانه در خوزستان گفت: اداره کل راه و شهرسازی با جذب ۷۳ درصد، اداره کل نوسازی مدارس با جذب ۳۸ و شرکت آبفای خوزستان با جذب ۳۰ درصد در رده های نخست استان قرار دارند این در حالی است که مابقی سازمان ها و دستگاه ها هیچ جذبی نداشته اند.

وی با اشاره به اینکه کل اعتبارات اسناد خزانه خوزستان ۵۹۰ میلیارد تومان است، بیان کرد: تنها ۱۲ و نیم درصد اعتبارات اسناد خزانه تاکنون توسط پیمانکاران در استان جذب شده است و با وجود اینکه زمان کمی باقی مانده فقط ۲۹ دستگاه گام اول یعنی نمونه امضا و نماینده را انجام داده اند.

معاون سازمان مدیریت و برنمه ریزی خوزستان گفت: در جوامع امروزی صنعت بیمه یک روش مطمئین برای حفظ سرمایه است که آن سرمایه های موثر در تولید به دو روش فیزیکی و انسانی قابل تفیکی هستند.

نیکو با اشاره به جایگاه خوزستان در صنعت بیمه نیز افزود: خوزستان رتبه پنجم تعداد شعب بیمه های خصوصی و رتبه ۱۱ تعداد شعب بیمه های دولتی در کشور را دارد.

وی توضیح داد: نسبت خسارت به حق بیمه در خوزستان بالای ۷۰ درصد است ولی میانگین کشور نزدیک به ۶۰ درصد است که باید نسبت به تعدیل این درصد تلاش بیشتری داشته باشیم.

