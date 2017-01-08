بازتاب گسترده خبردرگذشت آیت الله رفسنجانی در رسانه های بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، خبر درگذشت آیت الله «هاشمی رفسنجانی» رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در رسانه های بین المللی بازتاب گسترده ای داشت.

در همین راستا، شبکه لبنانی المنار در خبری فوری اعلام کرد آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درگذشت.

رسانه های فلسطین و نوار غزه نیز در بخش اخبار مهم خود خبر درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی پس از انتقال به بیمارستان را منتشر کردند.

المیادین لبنان هم در گزارشی فوری عنوان کرد که آیت الله رفسنجانی بر اثر عارضه قلب فوت کرد.

روزنامه النهار لبنان نیز در مطلبی فوری خبر فوت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور اسبق ایران پس از عارضه قلبی را منتشر کرد.

سی ان ان عربی نیز اعلام کرد که آقای رفسنجانی رئیس جمهور اسبق ایران به دلیل بیماری قلبی در ۸۳ سالگی درگذشت.

پایگاه لبنانی العهد نیز اعلام کرد که آیت الله رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سن ۸۳ سالگی فوت کرد.

روزنامه الانباء نیز در مطلبی کوتاه اشاره کرد که آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور اسبق ایران درگذشت.

بی بی سی عربی در خبری فوری درگذشت آیت الله رفسنجانی را بازتاب داد.

فرانس ۲۴ نیز در گزارشی فوری اعلام کرد که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور اسبق ایران پس از انتقال به بیمارستان درگذشت.

روزنامه الریاض هم در مطلبی از درگذشت رئیس جمهور اسبق ایران در سن ۸۲ سالگی خبر داد.

شبکه الجدید خبر داد که هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور اسبق ایران بر اثر مشکل قلبی فوت کرد.

الیوم السابع هم در خبری اعلام کرد که علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور اسبق ایران به صورت ناگهانی درگذشت.

ال بی سی لبنان نیز در مطلبی عنوان کرد رئیس جمهور اسبق ایران فوت کرد.

شبکه بحرینی الولوه در مطلبی فوری از درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۸۳ سالگی خبر داد.

شبکه روسیا الیوم نیز در خبری فوری اعلام کرد که هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور اسبق ایران درگذشت.

شبکه عراقی سومریه نیوز هم در گزارشی اعلام کرد که رفسنجانی در سن 83 سالگی فوت کرد.

القبس کویت نیز در مطلبی اعلام کرد که هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور اسبق ایران درگذشت.

الوطن کویت نیز در خبری فوری فوت آیت الله رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را بازتاب داد.

روزنامه آلمانی فرانکفورترالگماینه ضمن درج خبر درگذشت ایت الله رفسنجانی نوشت: رفسنجانی سیاستمداری بزرگ و معمار انقلاب ایران بود.

روزنامه اتریشی استاندارد رفسنجانی تاثیرگذارترین سیاستمداری بود که در تاریخ ایران نامش به جا ماند. وی امین آیت الله خمینی و مورداعتماد آیت الله خامنه ای بود.

روزنامه آلمانی دی ولت آیت الله رفسنجانی در دوره هشت ساله ریاست جمهوری خود سبب گشایش درها بسوی ایران شد و دریچه جدیدی از مناسبات خارجی در این کشور را رقم زد.