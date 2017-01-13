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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۶:۳۹

گزارش میدانی مهر از شعب بانکی؛

ماجرای تاخیر چندروزه پرداخت سود سپرده‌ها/بانکها چقدر سود می‌کنند؟

ماجرای تاخیر چندروزه پرداخت سود سپرده‌ها/بانکها چقدر سود می‌کنند؟

بانکها به تازگی سود سپرده‌گذاران را با چند روز تاخیر به حسابشان واریز می‌کنند؛اما نه با آن رقمی که باید بابت تاخیر چندروزه‌شان بپردازند، بلکه همان اعدادی که بر مبنای سود یکماه، مشخص شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع سود سپرده‌ها چند وقتی است به یکی از دغدغه‌های مردم تبدیل شده است. هر زمان که صحبت از تغییر سود به میان می‌آید، بسیاری از سپرده‌گذاران با استرس‌های ناشی از تصمیم‌گیری‌های دولت و شورای پول و اعتبار مواجه می‌شوند که بالاخره چه تصمیمی برای نرخ گرفته می‌شود و کدام نرخ‌ها قرار است از سوی بانکها اعمال شود. آیا این نرخ‌ها جذاب است یا کار را برای آنها در تصمیم‌گیری ماندن یا نماندن سپرده‌هایشان در بانک سخت می‌کند.

داستان هر چه که باشد و نرخ سود هر چقدر که رقم بخورد، واقعیت آن است که اکنون بازاری جذاب‌تر از بانکها برای کسب سود مطمئن، به خصوص برای کسانی که سرمایه‌های اندکی دارند و به سختی آن را به دست آورده‌اند، نیست. حال اینکه این نرخ سود، چه سرنوشتی را برای اقتصاد کشور رقم می‌زند هم البته، نکته‌ای است که نباید از یاد برد؛ اما در حال حاضر، فضای کسب و کار به گونه‌ای نیست که مردم به راحتی بتوانند برای ورود سرمایه‌های هر چند اندکشان، تصمیمات بزرگ بگیرند و ریسک ورود به کسب و کارهای جدید را بپذیرند.

از سوی دیگر، مقامات بانکی هم می‌گویند که قصد ندارند تا پایان امسال، تغییری در نرخ‌های سود سپرده ایجاد کرده و به نظر هم می‌رسد نه تنها در دو ماهه پایانی سال این نرخ تغییری نخواهد داشت، بلکه در ماههای ابتدایی یا شاید فصل اول سال آینده هم، به اعتقاد کارشناسان و تحلیل‌گران، تغییری از سوی دولت در نرخ سود سپرده‌ها ایجاد نشود؛ به خصوص اینکه کاهش بیش از حد کنونی نرخ سود سپرده، ممکن است تبعاتی برای دولت آن هم در ماههای پایانی عمرش داشته باشد.

بر همین اساس، اکنون مردم که کم کم به سمت فضای ابهام‌آمیز اقتصادی به دلیل نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶ می‌روند، دست به عصا تر عمل کرده و به نظر می‌رسد که قصد جابجایی پولهایشان را تا روشن شدن وضعیت اقتصادی کشور و روی کار آمدن دولت جدید نداشته باشند، چراکه هر تصمیمی در شرایط کنونی، ممکن است در بدبینانه‌ترین حالت، منجر به کاهش ارزش سرمایه‌شان شود، اما حداقل، اگر پول خود را امروز سپرده کنند، تا یکسال دیگر می‌توانند حساب و کتاب سودشان را داشته باشند و برای آن برنامه‌ریزی کنند تا فضای اقتصادی پس از روشن شدن نتایج انتخابات، بتواند به سمت عقلانیت بیشتری حرکت کند.

اما در آستانه همین فراز و نشیب‌های سود سپرده و تصمیم‌گیری مردم برای سپرده‌گذاری بیشتر یا حتی خروج سپرده‌هایشان از بانکها، برخی شعب بانکی اقداماتی را انجام می‌دهند که منجر به نارضایتی سپرده‌گذاران می‌شوند، به خصوص سپرده‌گذارانی که بر روی این سرمایه‌های اندک، انرژی زیادی گذاشته و آن را به اصطلاح قدیمی‌ها، قِران قران جمع کرده‌اند.

اکنون سپرده‌گذاران با پدیده جدیدی مواجهند که بر اساس آن، بانکها در واریز سودهای سپرده مشتریان و سپرده‌گذاران، چند روز هم که شده تاخیر می‌کنند. همین امر منجر به نارضایتی مشتریان شده است  و البته وقتی که از بانکداران در مورد آن سوال می‌کنند تعطیلات احتمالی یا جمعه‌ها را دلیل تاخیر در پرداخت سود می‌دانند.

البته شاید این پدیده‌ای غالب در نظام بانکی کشور نباشد، اما به هرحال نبود نظارت‌ها برخی از این مشکلات را رقم می‌زند که رفته رفته، درجه بی‌اعتمادی مردم به سیستم بانکی را کم و کمتر می‌کند. این در شرایطی است که یکی از متصدیان بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: با حجم سپرده‌گذاران و سپرده‌هایی که مردم در بانکها دارند، این موضوع که برخی شعب بانکی در واریز سود به حساب مشتریان تعلل می‌کنند، چیزی دور از ذهن نیست؛ چراکه بالاخره یک روز تاخیر در پرداخت سود هم خود می‌تواند در طول یکسال، حجم عظیمی از منابع را برای بانکها به ارمغان آورد.

وی می‌افزاید: البته این رفتار بانکداران با دریافت کنندگان وام به این شکل نیست. یعنی اگر یک وام‌گیرنده اقساط وام خود را دیرتر از حد معمول پرداخت کند، به ازای هر روز باید جرایمی را بپردازد که همان جا از حساب مشتریان در زمان دریافت اقساط به صورت مستقیم و بدون معطلی کسر می‌شود.

یکی از سپرده‌گذاران در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: طبق قرار مشخص باید سود سپرده‌ام را ۱۶ دیماه به حسابم واریز می‌کردند؛ اما این اتفاق نیفتد و وقتی که موضوع را با معاون شعبه بانکی مربوطه در میان گذاشتم، اعلام شد که چون شانزدهم، پنجشنبه بوده است، لذا واریز سودها به شنبه موکول می‌شود.

وی افزود: این در حالی است که از ابتدای سال تاکنون، این اتفاق حداقل دو بار برای سپرده‌ای که من در اختیار بانک گذاشته‌ام رخ داده و البته تعداد افرادی که در آن شعبه بانکی سپرده دارند هم کم نیست، بنابراین باید بانک مرکزی نظارتی داشته باشد که این وضعیت را سامان دهد.

به هرحال به نظر می‌رسد این نکته سپرده‌گذاران هم امری مهم است که نهادهای نظارتی بانک مرکزی و بانکها باید به آن بپردازند و شرایط را به گونه‌ای پیش برند که ذهنیت مردم و سپرده‌گذاران از عملکرد بانکها با مشکل مواجه نشود.  

کد مطلب 3875345

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    نظرات

    • زارعی IR ۰۹:۴۳ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۴
      3 0
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      دقیقا برای بنده همین مسئله پیش آمده. حداقل چندین بار سود پول من را با دو یا سه روز تاخیر به بهانه تعطیلی واریز کرده اند. در صورتی که من از همان بانک وام هم گرفته ام و مبلغ قسطشان را ساعت هفت صبح روز تعطیل رسمی از حساب من برداشت کرده اند!!!
    • مهدوی IR ۱۲:۲۵ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۴
      2 0
      پاسخ
      موسسه اعتباری کاسپین که مجوز بانک مرکزی دارد نه سود سپرده ها را می دهد و نه اصل آنها را. به راحتی هم می گویند "پول نداریم ". شما را به خدا در این مورد گزارش فوری تهیه کنید. مسئولان موسسه قطعا از مصاحبه فرار خواهند کرد اقلا از فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی بپرسید تکلیف چیست . به زودی بحرانی بدتر از میزان و ثامن الحجج در راه است. ممنون.
    • دانا IR ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۴
      1 0
      پاسخ
      خود بانک در حال ایجاد نقص اقتصادی است ، پول هایی که گردش ناقص دارند ، سودهایی که با تورم نمی خواند ، هدایت پول به مسیر اصلی صورت نمی گیرد ، تبادل ارز با ریال درست انجام نمی شود و خیلی چیزهای دیگر ، بانک ها باعث ورشکستگی دولت ها شده اند .
    • م-رحیمی IR ۲۳:۳۷ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۴
      1 0
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      زمانی بانکها جوابگوی سود بالا هستند که اولا ثبات و رشد اقتصادی باشد و بتوانند در بخش تولید سرمایه گذاری مطمئن و سودآور داشته باشند ثانیا از دخالت افراد ذی نفوذ و اختلاس مصون باشد.در دولت قبل اکثر بانکها طلبکار دولت شدند و دولت کنونی جور آنها رامیکشد.
    • الهام IR ۰۴:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
      1 0
      پاسخ
      چراسود من در تاریخ یک اذر 1400واریز نشده از شماره حسابی که کارت دارم .ولی یکی از حسابهام سودش واریزشده /وحتی شماره کارت من از اب بانک سبه حذف شده؟
    • لارا IR ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      سلام چراامروز۹سودمنوواریزنکردن بخداازبیچارگی که پول ومیزاری سودبگیری به این استرس نمیرزه ازصبح منتظرم الان ساعت ۵غروب هنوزنریختن بابا ماهابرنامه ریزی د اریم باپول سود طورخدا یه فکرکنید
    • محمد حسین فرخی IR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      1 1
      پاسخ
      والله در مورد سود پرداختی از طرف بانک ملی که برام صورت می‌گرفت الان تو سال جدید قسمتی از آن سود برام پرداخت نشده، همون سود که نرخ ۲۶٪ هستش، که ۲۰٪اون رو بانک‌مرکزی سر وقت پرداخت میکنه، ولی مابقی که حاشیه سود حساب میشه و اون ۶٪ به بانک ربط داره هنوز پس از گذشت ۱۱ روز این اتفاق نیوفتاده. و شعب اکثر بانک‌ها تعطیل هستن و هیچ پاسخگویی هم نمیکنن.‌ولی در عوض وقتی موعد واسشون میرسه فوری‌و فوتی اگه تو‌حساب داشته باشی جان بی نفس از حساب برمیدارن و حساب رو خالی میکنن. متاسفانه های بیشمار...
    • فریبا حسینعلی زاده IR ۱۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۲
      2 0
      پاسخ
      من سود ملی در دو مرحله میدادمش جای قسط الان مرحله اول اومد ولی دومی نیومد
    • IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      چون ما برای سود سپرده برنامه ریزی میکنیم وقتی واریز نشه زندگیمون دچار اختلال میشه
      • نجفی IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
        0 0
        تو راخدا سود پولو واریز کنین زندگی من بااین سود می گذرد الان ۱۵ ماه کی. قراره سودوواریز کنین

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