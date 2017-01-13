به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی، در خطبه های نمازجمعه شهرستان گرگان با قرائت خطبه های 175 نهج البلاغه اظهار کرد: همه حیواناتی که در این عالم زندگی می کنند، خود هدفی ندارند بلکه خداوند بر اساس نظام عالم برای هر کدام مسیری مشخص کرده و همه خواه ناخواه در آن مسیر حرکت می کنند و خود اراده ای در این مسیر ندارند.

وی افزود: به طور مثال زنبور عسل انتخاب نمی کند، بلکه خداوند مسیری را برای آن مشخص کرده است. اما در میان همه موجودات زنده، انسان تنها موجود هدفدار است و این هدف رسیدن به خدای متعال و قرب الی الله است.

وی بیان کرد: رسیدن به خدا هدف نهایی انسان است که به اختیار خودش انتخاب می کند و مسیر بسیار دشواری هم دارد. لذا طی کردن این مسیر سخت، بدون نشانه و راهنما نمی شود و خداوند این نشانه ها را مشخص کرده است.

وی با بیان این که انسان هیچ وقت نباید از نهایت و مقصد خود غافل شود، افزود: رسیدن به این نهایت و مقصد کار آسانی نیست و برنامه می خواهد. حضرت علی (ع) تاکید کرده اند که انسان در مسیر خود به علم و نشانه نیاز دارد و این علم کتاب خدا، سنت رسول خدا، پیامبر بزرگوار اسلام (ص)، ائمه اطهار (ع) و اولیاء راستین خدا هستند.

آیت الله نورمفیدی با بیان این که همه ادیان بر اساس اسلام وضع شده اند، تصریح کرد: اسلام یک راه و طریق است و باید به وسیله آن به نهایتی که برای انسان در نظر گرفته شده است رسید.

انقلاب اسلامی با صرف هزینه بسیار به ثمر نشست

وی در خطبه دوم نماز هم با بیان این که هفته گذشته برای نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیار غم انگیز بود، اظهار کرد: نظام و ملت ایران یکی از شخصیت های اصیل انقلابی خود را از دست داد.

امام جمعه گرگان اضافه کرد: لازم است همه ملت ایران، مخصوصا نسل جدید و نو که انقلاب و حوادث قبل انقلاب را نمی شناسند، با آشنا شوند.

وی اظهار کرد: کشور ما در آن زمان از نظر تمام شئون در سلطه بیگانگان و اجانب بود و اواخر هم به طور کلی در اختیار آمریکا و انگلیس قرار داشت.

آیت الله نورمفیدی ادامه داد: همه بخش های زندگی و کشور ما در اختیار سایر کشورها بود و آن ها بودند که در سطح کلی برای ما برنامه ریزی می کردند.

وی با بیان این که تاریخ گواه این مساله است که بیگانگان بر ایران مسلط بودند، بیان کرد: امام عزیز برای این که ایران و ملت را از زیر سلطه بیگانگان نجات دهد، مبارزات بسیار سختی را شروع کرد.

امام جمعه گرگان با تاکید بر این که شایسته این ملت نبود که زیر سلطه بیگانگان باشد، ادامه داد: امام (ره) وارد عرصه مبارزه شد و به تبیعت از امام هم شخصیت های بزرگی پای کار آمدند. افرادی مانند شهید بهشتی، شهید مفتح، آیت الله طالقانی و مجاهدان بسیاری به دنبال حضرت امام با پذیرش همه سختی ها وارد عرصه شدند تا کشور و ملت را نجات دهند.

وی با بیان این که این هدف باید برای نسل جوان روشن شود و حتی باید در کتاب های دبستان و دبیرستان مطرح شود، گفت: جوان های ما بدانند چه بلایی سر کشور آمده و چه شخصیت ها و سرمایه هایی را در این مسیر ازدست دادیم.

هاشمی در مسیر انقلاب رنج بسیار دید

وی تصریح کرد: ایشان در راه انقلاب و کشور زحمت کشید و رنج بسیار دید. هاشمی رفسنجانی از کسانی بود که انقلاب را با تمام وجود خود چشید و لمس کرد.

وی ادامه داد: آن هایی که علیه آقای هاشمی رفسنجانی توهین کردند، قلم زدند و تهمت وارد کردند، نمی دانم فردای قیامت چه جوابی خواهند داد.

آیت الله نورمفیدی اضافه کرد: همانطور که حضرت امام (ره) درباره مرحوم شهید بهشتی فرمودند که مظلوم زیست و مظلوم از دنیا رفت، مرحوم آیت الله هاشمی هم مظلومانه پای انقلاب با همه سختی ها ایستاد ولی متاسفانه اواخر بعضی ها حریم این شخصیت بزرگ را شکستند.

وی افزود: آیت الله هاشمی با همه ناملایمتی هایی که اواخر دید حاضر نشد یک لحظه از انقلاب دور شود زیرا او مرد انقلاب بود و انقلاب را با تمام وجود دوست داشت.

وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب، در پیامی که درباره ارتحال ایشان دادند پرده از حقایقی برداشت و نشان داد آن دهان هایی به یاوه گویی باز شده است، باید بسته شود.

امام جمعه گرگان اظهار کرد: خناسان و وسوسه گرانی، دنبال این بودند که هاشمی را از رهبری جدا کنند ولی به بیان شخص رهبر معظم انقلاب، هیچ یک از وسوسه خناسان باعث نشد از علاقه بین هاشمی و رهبر معظم انقلاب کاسته شود.

وی یادآور شد: امیدواریم نسل جوان با شناخت مبارزات انقلاب بداند که این انقلاب به سادگی به دست نیامده و سرمایه های زیادی را از دست دادیم تا به اینجا رسیدیم.

نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: من نمی گویم مشکلات نداریم ولی این همه سرمایه از دست دادیم تا استقلال به دست بیاوریم و ملت روی پای خودش بایستد، آمریکا به ما امر و فرمان ندهد و مانند قبل انقلاب با یک اولتیماتوم همه خودشان را نبازند.

وی با بیان این که انقلاب برای این بود که کشور مستقل و آزاد شود و این کم سرمایه ای نیست، تاکید کرد: هر زمان ما عزت و انقلابی به دست آوردیم دوباره به جای اول برگشتیم که انقلاب مشروطه یکی از آن نمونه ها است.

امام جمعه گرگان با تاکید بر این که باید سعی کنیم با وحدت و همدلی مشکلات را از مسیر راه برداریم، اظهار کرد: انقلابیون اصلی امکان ندارد با انقلاب زاویه پیدا کنند و نسل جوان باید بیدار باشد و نگذارد تبلیغات ها اثر بگذارد.

وی در پایان خود و دیگران را به تقوای الهی دعوت کرد.