تهدید اردوغان به برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «رجب طیب اردوغان» از امکان برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه خبر داد.

رئیس جمهور ترکیه که بعد از اقامه نماز جمعه سخن می گفت در ادامه افزود: اگر نمایندگان مجلس قادر به انجام وظایف خود نباشند برگزاری انتخابات زودهنگام اجتناب ناپذیر است. این امر (برگزاری انتخابات زودهنگام) چندان خوشایند نیست اما امکان برگزاری آن وجود دارد.

پارلمان ترکیه از چند روز قبل بررسی اصلاحات قانون اساسی این کشور را آغاز کرده و تا کنون برخی از بندهای آن را به تصویب رسانده است.

مهمترین بخش از اصلاحات قانون ترکیه، تغییر سیستم حاکمیتی این کشور و دادن اختیارات بیشتر به نهاد ریاست جمهوری است.

پست ریاست جمهوری در ترکیه پستی نمادین است و در صورتیکه این اصلاحات در مجلس ترکیه تصویب شوند سیستم حکومتی در این کشور تغییر می کند.

این اصلاحات در طرحی که از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه به مجلس ترکیه ارائه شده مورد بررسی و رای گیری قرار می گیرند.

در این میان اما احزاب مخالف دولت معتقدند که انجام این اصلاحات کشور ترکیه را به سمت دیکتاتوری پیش می برد.

پارلمان ترکیه ۵۵۰ کرسی دارد و برای آنکه این اصلاحات مورد تصویب قرار بگیرند باید دست کم ۳۳۰ نماینده به آن رای مثبت بدهند و این در حالی است که تعداد کرسی های حزب حاکم در مجلس ترکیه ۳۱۶ کرسی است.

با رأی ۳۳۰ نفر هم باز نیاز به رفراندوم است و با رأی ۳۶۷ نفر از اعضای پارلمان است که تغییر مستقیم نظام صورت می گیرد.