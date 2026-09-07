به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد مجید جمالی‌اصل در شرح جزئیات این روش کلاهبرداری اظهار کرد: مجرمان سایبری در تماس تلفنی و با درخواست کد تأیید ورود به حساب‌های کاربری در پلتفرم‌های خرید اعتباری نظیر دیجی‌کالا و اسنپ‌پی، تلاش می‌کنند به حساب‌های شهروندان دسترسی پیدا کنند.

این مقام انتظامی با تأکید بر ضرورت حفظ امنیت اطلاعات کاربری افزود: هموطنان، توجه داشته باشید که کد تأیید، رمز عبور و اطلاعات احراز هویت خود را در اختیار هیچ فرد ناشناسی قرار ندهید.

وی تصریح کرد: هیچ شرکت یا پلتفرمی برای ارائه خدمات، فعال‌سازی اعتبار یا اعلام برنده شدن در قرعه‌کشی، کد تأیید را به صورت تلفنی درخواست نمی‌کند.

سرگرد جمالی‌اصل در پایان توصیه کرد: در صورت دریافت تماس مشکوک، بلافاصله تماس را قطع کنید و پیش از هر اقدامی، صرفاً از مسیرهای رسمی پلتفرم مربوط پیگیری کیند چرا که کد تأیید شما، کلید اصلی ورود به حسابتان است.