برد پرگل بارسلونا برابر لاس پالماس/صعود آبی اناری ها به رده دوم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال بارسلونا و لاس پالماس روز شنبه در چارچوب هفته هجدهم رقابتهای لالیگا در ورزشگاه نوکمپ به مصاف هم رفتند که طی آن شاگردان انریکه با نتیجه ۵ بر صفر مهمان خود را شکست دادند.

در نیمه نخست این بازی بارسلونا تنها یک بار در دقیقه ۱۴ توسط لوئیس سوارز به گل رسید و ضربات لیونل مسی با بدشانسی راهی به چارچوب دروازه حریف نیافت.

در نیمه دوم بارسلونا توفانی ظاهر شد و چهار گل دیگر توسط لیونل مسی (۵۲)، لوئیس سوارز (۵۷)، آردا توران (۵۹) و الکس ویدال (۸۰) دست پیدا کرد.

بارسلونا که به نیمار و اینیستا استراحت داده بود بعد از این برد ۳۸ امتیازی شد و موقتا جای سویا را در رده دوم جدول گرفت. تیم رئال مادرید با ۴۰ امتیاز و دو بازی کمتر در صدر جدول قرار دارد.