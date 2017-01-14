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۲۵ دی ۱۳۹۵، ۲۰:۳۸

هفته هجدهم لالیگا؛

برد پرگل بارسلونا برابر لاس پالماس/صعود آبی اناری ها به رده دوم

برد پرگل بارسلونا برابر لاس پالماس/صعود آبی اناری ها به رده دوم

تیم فوتبال بارسلونا با پیروزی خانگی مقابل لاس پالماس در هفته هجدهم رقابتهای لالیگا موقتا در رده دوم جدول قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال بارسلونا و لاس پالماس روز شنبه در چارچوب هفته هجدهم رقابتهای لالیگا در ورزشگاه نوکمپ به مصاف هم رفتند که طی آن شاگردان انریکه با نتیجه ۵ بر صفر مهمان خود را شکست دادند.

در نیمه نخست این بازی بارسلونا تنها یک بار در دقیقه ۱۴ توسط لوئیس سوارز به گل رسید و ضربات لیونل مسی با بدشانسی راهی به چارچوب دروازه حریف نیافت.

در نیمه دوم بارسلونا توفانی ظاهر شد و چهار گل دیگر توسط لیونل مسی (۵۲)، لوئیس سوارز (۵۷)، آردا توران (۵۹) و الکس ویدال (۸۰) دست پیدا کرد.

بارسلونا که به نیمار و اینیستا استراحت داده بود بعد از این برد ۳۸ امتیازی شد و موقتا جای سویا را در رده دوم جدول گرفت. تیم رئال مادرید با ۴۰ امتیاز و دو بازی کمتر در صدر جدول قرار دارد.

کد مطلب 3875949

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