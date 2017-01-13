سینمایی که تنها درمحدوده حس و خیال باشد نمی تواند ملت را عاقل کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جوادی عاملی در دیدار عوامل موسی کلیم اله گفت: هنر اسلامی این است که هنرمند یک مطلب حِکمی، معقول و دلپذیر را به عنوان ماده اولیه به خیال بدهد و خیال را تربیت کرده باشد تا خیال بتواند این ماده اولیه را به درستی به حس منتقل کند تا ماحصل آن هنر معقول و سینمای معقول باشد.

وی افزود: ماده اصلی هنر عقل است، هنر آن است که آنچه را از عقل می گیرد بتواند متجلی کند، وقتی پیام عقلی را وارد سینما کنیم سینما آموزنده خواهد بود، خیال صرف، مشکلی را حل نمی کند.

این مفسر قرآن کریم ادامه داد: دو غده در تفکر غرب وجود دارد، یکی انکار معاد و دیگری انکار تجرد روح، این تفکر باطل کاری کرده است که آنها انسان را تنها حیوان ناطق بدانند، آثار این تفکر خود را در جایی نشان می دهد که برای مثال، غرب خیال می کند ازدواج یعنی جمع بین مذکر و مونث، یا خیال می کند مرگ پوسیدن و پایان انسان است، در حالی که در تفکر پیامبر(ص) ازدواج، نصف دین است و یا می فرماید مرگ از پوست به در آمدن است نه پوسیدن؛ در قرآن می فرماید فوت، در کار نیست بلکه وفات است؛ یعنی همه چیز را خدا در اختیار دارد و از انسان می گیرد؛ این مطالب باید خود را در هنر و سینمای کشور نشان بدهد.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه در ادامه افزود: شما هنرمندان باید ملکوت اعلی را ترویج کنید، شما باید باعث ایجاد تقویت باورهای دینی و اعتقادی در جامعه باشید تا مردم بدانند که انسان، موجودی ابدی است که باید فکر و عمل ابدی داشته باشد.

وی گفت: بالاتر از عقل عقلا، وحی انبیاست؛ درک وحی یک نگاه لطیف و معرفت عمیق می خواهد که یافتنی است و نه آموختنی، و این در داستان حضرت موسی و خضر هست.

آیت الله جوادی آملی تصریح کرد: همان تفکری که بنی اسرائیل داشتند و به حضرت موسی می گفتند ما تا چیزی را نبینیم باور نمی کنیم! امروز دامن گیر تفکر غرب است، امروز نیز غرب همین را می گوید و گرفتار همین سطح نازل معرفت یعنی معرفت حسی و تجربی است؛ ملتی که تنها در محدوده حس و تجربه صرف حرکت کند آمادگی گوساله پرستی دارد و امروزه که اساس معرفت در غرب، حسی و تجربی است همین معضل وجود دارد و خود را نشان می دهد.

وی افزود: پیام حضرت موسی این است که ما وحی داریم و به وسیله آن می توان معرفت شناسی حسی و تجربی را به معرفت شناسی بالاتر و والاتری ارتقا داد و نشان آن هم همان ساحرانی هستند که با سحر کار می کردند اما با مشاهده حقیقت حاضر شدند با روش سخت میخکوب شدن، اعدام شوند اما باز دست از عقیده خود بر ندارند! و اینگونه است که با ارتقاء معرفت از سطح نازل حس و تجربه به معرفت وحیانی، بازار ساحری جمع می شود.

این مفسر قرآن کریم در ادامه عنوان کرد: الان هم خطر ظهور سامری ها هست، در این بین آنکه مشکل را حل می کند ارتقاء عقلانیت جامعه است و موسی کلیم الله آمد این عقلانیت را زنده کند و اجازه ندهد سحر با معجزه، برابر نشان داده شود.

وی گفت: کشور را سه عنصر اصلی اداره می کند، ماده های قانونی که مجلس هر کشور آنها را وضع می کند، این مواد قانونی از مبانی که از قانون اساسی گرفته می شود، استخراج می شوند و مبانی را باید از منبع گرفت. اینجا محل اختلاف ما با غرب است؛ آنها مبانی خود را از منبع خرد جمعی می گیرند ، در حالی که ما منبع خود را وحی قرار داده ایم، آنها فرعونی می اندیشند، فرعون نیز همین گونه بود و خود را به جای خدا می دانست و بر اساس امیال و هوای نفسانی خود کشور را اداره می کرد در حالی که کشور را باید تفکر وحیانی اداره کند.

آیت الله جوادی آملی در خاتمه افزود: وقتی حضرت موسی خواست بنی اسرائیل را علیه فرعون بشوراند، آنها به رهبر خود یعنی حضرت موسی(ع) گفتند تو با خدایت به سراغ فرعون برو و ما بعد خواهیم آمد! پیام سریال «موسی کلیم الله» باید این باشد که ملتی می تواند حافظ مرز و بوم خود باشد که رهبر خود را تنها نگذارد.