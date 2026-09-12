دستگیری محکوم متواری و کشف سلاح جنگی و ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر در توره

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بخشی اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح امنیت در محورهای مواصلاتی، نظارت بر روند اجرای طرح‌های کنترلی و عملکرد نیروهای عملیاتی در ایستگاه توره بخش زالیان مورد تاکید است.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌های دقیق و نظارت مستمر، نیروهای عملیاتی موفق شدند یکی از محکومان متواری اهل شهرستان میبد استان یزد که قصد فرار از اجرای مجازات را داشت را شناسایی و دستگیر کنند.

دادستان عمومی و انقلاب بخش زالیان گفت؛ در این عملیات، حدود ۱۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر از جمله تریاک، حشیش و گل نیز کشف و ضبط شد.

بخشی ادامه داد: همچنین در این عملیات موفق، یک قبضه سلاح جنگی از نوع کلاشینکف به همراه مهمات مربوطه و مقادیر مشخصی مشروبات الکلی نیز از حاملان غیرقانونی کشف و ضبط شد.

وی تاکید کرد: برخورد قاطع و قانونی با قاچاقچیان مواد مخدر، حاملان سلاح و مهمات و تمامی مرتکبان جرایم، اولویت اصلی دستگاه قضایی در منطقه است.