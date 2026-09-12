نمایندگان مجلس و یک اقدام بدموقع؛ آرامش را از کاروان ورزش ایران نگیرید

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز است که برخی نمایندگان مجلس در تلاش هستند پای احمد دنیامالی را به میز استیضاح بکشانند و در مورد برخی ابهاماتی که در مورد عملکرد او و مجموعه اش دارند، سوالاتی مطرح کنند.

پرسش و پیگیری از همه مسئولان حق مجلس است و طبیعی است وزیر ورزش و جوانان هم یکی از مسئولانی است که باید در مورد عملکرد خودش، معاونانش و زیرمجموعه اش پاسخگوی سوالات نمایندگان مجلس باشد، اما پرسش از نمایندگان مجلس این است که آیا در فاصله کوتاه مانده تا بازی های آسیایی زمان مناسبی برای این اقدام است؟

در این که عملکرد احمددنیامالی و مجموعه وزارت ورزش بی ایراد نیست، شکی وجود ندارد و در برخی موارد تصمیماتی گرفته شده است که مبنای قانونی مشخص و شفافی نداشته و حتما باید وزیر ورزش در زمان مناسب به این پرسش ها و ابهام ها پاسخ مثبت بدهد.

قطعا برخی اقدامات دنیامالی مورد پرسش است اما باید این پرسش از سوی نمایندگان مجلس در زمان مناسبی صورت بگیرد

اما در فاصله چند روز مانده تا شروع بیستمین دوره بازی های آسیایی که یکی از مهمترین رویدادهای ورزش ایران به شمار می‌رود، آشفته کردن مجموعه وزارت ورزش و درگیر کردن احمد دنیامالی با مجلس اتفاقی به سود ورزش نیست و باید در زمان دیگری به این موضوعات رسیدگی شود.

قطعا در برگزاری انتخابات برخی فدراسیون های ورزشی، تایید یا رد صلاحیت برخی نامزدهای انتخابات فدراسیون ها و .... ابهاماتی وجود دارد و احمد دنیامالی باید در این مورد پاسخگو باشد اما در فاصله چند روز تا شروع بازی های آسیایی زمان مناسبی برای «یقه گیری» این موارد نیست.

باید اجازه داد ورزش کشور با آرامش و حمایت های کامل وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک عازم ناگویا ژاپن شود و پس از آن اگر تخلف یا ابهامی وجود داشته است به آن رسیدگی شود. از نمایندگان مجلس که همواره مدافع حقوق مردم بوده اند این انتظار وجود دارد اجازه دهند ورزش کشور در آرامش به بازی های آسیایی برود و بعد از آن به موضوع استیضاح یا هر مورد دیگری پیرامون احمد دنیامالی ورود کنند.