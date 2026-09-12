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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

حمایت حقوقی و قضایی از دانش‌آموزان کرمانی در معرض آسیب تقویت می شود

حمایت حقوقی و قضایی از دانش‌آموزان کرمانی در معرض آسیب تقویت می شود

کرمان- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان از اجرای برنامه معاضدت‌های حقوقی و قضایی برای دانش‌آموزان در معرض آسیب در قالب نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قدیمی، در دومین نشست کارگروه اجرایی طرح نظام مراقب اجتماعی دانش آموزان استان کرمان (نماد) با اشاره به اجرای برنامه معاضدت‌های حقوقی و قضایی برای دانش‌آموزان در معرض آسیب گفت: رویکرد دستگاه قضایی در این حوزه، حرکت از مداخلات صرفا مقابله‌ای به سمت حمایت، پیشگیری، توانمندسازی و مداخله به‌هنگام است.

وی افزود:این طرح با رویکرد جامع پیشگیری، شناسایی، مداخله و حمایت طراحی شده است تا ضمن ارتقای سلامت روانی، اجتماعی و رفتاری دانش‌آموزان، به مدیریت و کاهش آسیب‌های اجتماعی در محیط‌های آموزشی بپردازد.

وی تاکید کرد: مدرسه صرفاً یک مکان برای آموزش علمی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین بسترهای شکل‌گیری شخصیت و مهارت‌های اجتماعی،رفتاری ، فردی و جمعی دانش‌آموزان محسوب می‌شود.

قدیمی، خاطرنشان کرد: شناسایی به‌ موقع مسائل و مشکلات دانش‌آموزان و ارائه حمایت‌های تخصصی، می‌تواند از تبدیل مشکلات اولیه به آسیب‌های جدی جلوگیری کند.

معاون دادگستری کل استان کرمان، مهم‌ترین نقطه قوت طرح نماد را نگاه شبکه‌ای و بین‌بخشی آن دانست و افزود: بسیاری از مسائل اجتماعی و روانی دانش‌آموزان از طریق مدرسه به تنهایی قابل حل نیست و نیازمند هماهنگی و تعامل بین‌بخشی است.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در دوران کودکی و نوجوانی افزود: مدرسه یکی از مهم‌ترین بسترهای تربیتی و اجتماعی برای ارتقای مهارت‌های زندگی، تاب‌آوری و توانمندسازی دانش‌آموزان است و شناسایی بهنگام دانش‌آموزان در معرض خطر و فراهم کردن خدمات حمایتی می‌تواند از تشدید آسیب‌ها و ورود آنان به چرخه بزهکاری جلوگیری کند.

وی اظهارداشت: نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد) یک اقدام علمی، سازمان‌یافته و فراقوه‌ای است که در دو محور محافظتی و مراقبتی-حمایتی دنبال می‌شود؛ در محور نخست، آموزش‌های ارتقایی برای دانش‌آموزان، خانواده‌ها و کارکنان مدارس ارائه می‌شود و در محور دوم، دانش‌آموزان آسیب‌پذیر یا آسیب‌دیده به‌موقع شناسایی و برای دریافت خدمات تخصصی و حمایتی ارجاع می‌شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان ادامه داد: در اجرای این برنامه، دانش‌آموزان نیازمند معاضدت حقوقی و قضایی پس از شناسایی و ارجاع از سوی آموزش و پرورش، به حوزه‌های قضایی مربوط معرفی می‌شوند و روند دریافت خدمات تا رفع آسیب و ارائه بازخورد به آموزش و پرورش پیگیری خواهد شد.

قدیمی، گفت: عملیاتی کردن ظرفیت‌های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، حمایت از اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‌آمیز و توانمندسازی آنان، همچنین راهبری و ارزیابی اقدامات دادستان‌ها و محاکم اطفال و نوجوانان از مهم‌ترین ضرورت‌های اجرای این برنامه است.

وی با تاکید بر نقش دستگاه‌های عضو ائتلاف نماد در تحقق اهداف این طرح، افزود: اجرای مصوبات شورای سیاست‌گذاری، استقرار نظام ارجاع، پایش میدانی، گزارش‌دهی دوره‌ای و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مسئول باید به‌صورت جدی دنبال شود و مسئولیت اجرای تکالیف هر دستگاه بر عهده بالاترین مقام آن دستگاه است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به اهداف کمی برنامه سال ۱۴۰۵ اظهارداشت: افزایش ۱۰ درصدی شناسایی دانش‌آموزان نیازمند حمایت حقوقی و قضایی و همچنین افزایش ۱۰ درصدی دانش‌آموزان حمایت‌شده در دستور کار قرار دارد.

وی تاکید کرد: پیشگیری موثر از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان نیازمند همکاری هماهنگ دستگاه‌های مسئول، استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی و خیریه‌ها، تقویت نظام ارجاع و بهره‌گیری از داده‌ها و یافته‌های علمی برای شناسایی دقیق عوامل خطر است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: نظارت بر اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها، پیگیری مصوبات و گزارش‌دهی منظم از عملکرد، در کنار توسعه مشارکت‌های مردمی، از الزامات موفقیت برنامه نماد است و دستگاه قضایی استان این موضوع را با رویکرد حمایت از کودکان و نوجوانان و پیشگیری از وقوع آسیب و جرم دنبال خواهد کرد.

کد مطلب 6944458

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