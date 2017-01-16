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۲۷ دی ۱۳۹۵، ۸:۴۴

بعد از حضور موفق در سینما

بازیگر «فروشنده» با «ترن» به صحنه می‌آید/ همکاری با حمیدرضا آذرنگ

بازیگر «فروشنده» با «ترن» به صحنه می‌آید/ همکاری با حمیدرضا آذرنگ

فرید سجادی حسینی از بازیگران فیلم سینمایی «فروشنده» به کارگردانی اصغر فرهادی، قرار است در نمایش «ترن» به کارگردانی حمیدرضا آذرنگ روی صحنه برود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید سجادی‌حسینی که پیش از این به عنوان کارگردان سینما فیلم «خط آتش» را در کارنامه کاری خود ثبت کرده و در فیلم های سینمایی متعددی همچون «مدرسه پیرمردها» و «عشق شیشه ای» و همچنین مجموعه «روزگار قریب» به ایفای نقش پرداخته است، درخشان ترین حضور خود را در عرصه بازیگری سینما با فیلم «فروشنده» به کارگردانی اصغر فرهادی تجربه کرد.

این هنرمند عرصه سینما که با بازی در نقش پیرمرد «فروشنده» مورد تحسین قرار گرفت، قرار است با نمایش «ترن» به کارگردانی حمیدرضا آذرنگ در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برود.

نمایش «ترن» از نیمه بهمن ماه اجرای عمومی خود را آغاز می کند و تا به حال حضور بازیگران دیگری چون خسرو احمدی، وحید آقاپور، سیدعلی صالحی، علی عامل هاشمی و سیاوش جامع نیز در این اثر نمایشی قطعی شده است.

در خلاصه داستان نمایش «ترن» آمده است: «آیا این زمین است که آدم رو فراموشکار می کند یا این آدم هان که با گذر زمان همه چیز روی زمین را به فراموشی می‌سپارن؟!»

رضا مهدی زاده طراح صحنه، افسانه صرفه جو طراح لباس، روزبه سجادی حسینی برنامه ریز، راحیل مرشدی دستیار کارگردان، مریم نراقی مشاور رسانه ای و مدیر روابط عمومی، ایلیا شمس تبلیغات مجازی و وحید لک مجری طرح از دیگر عوامل این نمایش هستند.

کد مطلب 3878012
فریبرز دارایی

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