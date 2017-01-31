به گزارش خبرنگار مهر، امیر جعفری در نمایش «ترن» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا آذرنگ به همراه فریده سپاه منصور، مهراوه شریفی نیا، فرید سجادی‌حسینی، نادر برهانی مرند،‌ نسیم ادبی، خسرو احمدی، وحید آقاپور، سیدعلی صالحی، علی عامل هاشمی و سیاوش جامع به ایفای نقش می پردازد.

همچنین پیش فروش بلیت نمایش «ترن» که قرار است از نیمه بهمن ماه در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برود، از امروز سه شنبه ۱۲ بهمن ماه آغاز شده است.

فرشاد فزونی آهنگساز، رضا مهدی زاده طراح صحنه، افسانه صرفه جو طراح لباس، روزبه سجادی حسینی برنامه ریز، راحیل مرشدی دستیار کارگردان، عکاس: سیامک زمردی مطلق، مریم نراقی مشاور رسانه ای و مدیر روابط عمومی، تبلیغات مجازی ایلیا شمس و وحید لک مجری طرح و مدیرتولید نمایش «ترن» هستند.

در خلاصه داستان این اثر نمایشی آمده است: آیا این زمین است که آدم رو فراموشکار می کند یا این آدم هان که با گذر زمان همه چیز روی زمین را به فراموشی می‌سپارن؟

عکس کنار خبر از معین باقری است.