ایرباس هم استیضاح آخوندی را منتفی نکرد/جشن واردات در حد وزیر نیست

احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر ذوق زدگی مسئولان از واردات هواپیما را اقدامی خلاف منافع ملی خواند و اظهار داشت: واردات هواپیما اتفاق بدی نیست اما اگر برآیند یک دولت را در واردات یک هواپیما خلاصه کنیم زیبنده نیست.

نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: مشابه این کار را در دوران تحریم بخش خصوصی انجام داد و با سختی توانست هواپیماهایی را وارد کشور کند، در تبریز یک ایرلاین راه اندازی شد و هواپیماهای ایرباس و ام دی وارد کردیم در ابتدای کار این ایرلاین یک هواپیمای ملکی و دو هواپیمای استیجاری داشت اما در سال ۹۱ توانست ظرفیت خود را به ۱۲ فروند ارتقا دهد، برگزاری جشن برای واردات هواپیما توسط وزیر در حد وقواره یک دولت نیست واردات هواپیما را مثبت می دانیم اما ذوق زدگی برای این اقدام را خیر.

عضو فراکسیون ولایت مجلس تصریح کرد: یک ملت برای پرتاب ماهواره و کارهای بزرگ اعلام شادمانی می کند چون افق های بزرگ تری را برای ملت ترسیم می کند در حالی که صنعت هواپیمایی برای یک درصد سفر ها موثر است.

بیگی با بیان اینکه تلاش ما باید در جهت تامین منافع ملی باشد ادامه داد: اگر قرار است ما امتیازی به خارجی ها بدهیم و هواپیما بخریم باید منافع خودمان را هم در نظر بگیریم به عنوان مثال کشور چین ۵۰ فروند ایرباس را به شرط تولید در چین وارد کرد. ما چنین امتیازی هم نگرفتیم فقط هواپیما وارد کردیم و پیش پرداخت ان را از محل صندوق توسعه ملی پرداخت کردیم بنابراین محلی برای ذوق زدگی و شعف وجود ندارد.

از امضا کنندگان استیضاح وزیر راه و شهرسازی گفت: وارادت ایرباس، استیضاح آخوندی را منتفی نمی کند، استیضاح آخوندی سیاسی و قومی نیست. استیضاح کنندگان در مقام پاسخ خواستن از مسئولانی هستند که باید در مقابل مجلس پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه در زمینه استیضاح آخوندی اتفاق نظر وجود دارد گفت: تست مجدد جدیت نمایندگان برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی با جمع آوری امضا انجام شد و بنده در همان نیم ساعت اول ۶۵ امضا جمع کردم و توانستم رئیس کمیسیون عمران را مجاب کنم که زمان جلسه استیضاح کنندگان و وزیر راه و شهرسازی را تعیین کند که سه شنبه هفته گذشته تعیین شد اما به خاطر درگذشت آیت الله هاشمی به تعویق افتاد.