تزریق ژل و فیلر یک خدمت پزشکی است نه زیبایی!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، فاطمه محمدپور اظهار کرد: فیلرهای پوستی یا ژل‌های تزریقی برای ایجاد حجم یا اصلاح برخی فرورفتگی‌ها و چین‌وچروک‌های صورت مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما تزریق آنها یک اقدام پزشکی است و نباید اقدامی ساده و بدون خطر تلقی شود.

وی افزود: انتخاب فرآورده مناسب، محل تزریق، شناخت آناتومی صورت و مهارت و تجربه فرد تزریق‌کننده، از عوامل مهم در ایمنی این اقدام هستند و مراجعه‌کننده باید پیش از تزریق درباره صلاحیت حرفه‌ای فرد ارائه‌دهنده خدمت سؤال کند.

کارشناس دفتر پایش مصرف فرآورده‌های سلامت ادامه داد: یکی از نشانه‌های مرکز زیبایی مجاز، داشتن تابلوی معتبر مرکز در معرض دید مراجعین است و پروانه طبابت پزشک نیز باید در محل قابل مشاهده باشد. همچنین در صورت نیاز می‌توان شماره نظام پزشکی و مشخصات پزشک را از سامانه سازمان نظام پزشکی استعلام کرد.

محمدپور با اشاره به اهمیت سن در تزریق فیلر گفت: بر اساس منابع بین‌المللی، فیلرهای پوستی مورد تأیید برای کاربردهای مشخص، در افراد ۲۲ سال و بالاتر مورد تأیید قرار گرفته‌اند و ایمنی استفاده از این محصولات در افراد زیر ۲۲ سال مشخص نیست؛ بنابراین تزریق فیلر در سنین پایین نباید اقدامی صرفاً زیبایی و بدون ارزیابی دقیق پزشکی تلقی شود.

وی تأکید کرد: شرایط سنی و موارد مصرف ممکن است بر اساس نوع فرآورده و مقررات هر کشور متفاوت باشد و افراد باید پیش از تزریق، نام دقیق محصول، ماده مؤثره یا ترکیب اصلی، شرکت تولیدکننده، شماره سری ساخت، تاریخ انقضا، شرایط نگهداری و کاربرد و محل مورد تأیید آن را از پزشک دریافت کنند.

کارشناس دفتر پایش مصرف فرآورده‌های سلامت خاطرنشان کرد: شناخته‌شدن یک نام تجاری، تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی یا قیمت بالاتر به معنای ایمن‌تر بودن فرآورده نیست و قیمت پایین، تخفیف‌های غیرمعمول و وعده‌هایی مانند «بدون عارضه»، «کاملاً بی‌خطر» یا «تضمینی» نیز نباید مبنای تصمیم‌گیری برای تزریق قرار گیرد.

وی افزود: در صورت مشاهده هرگونه تخلف در ارائه خدمات مرتبط با تزریق فیلر، شهروندان می‌توانند موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰، بخش رسیدگی به شکایات، گزارش کنند.