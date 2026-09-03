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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

راز ۱۵ میلیاردی چراغ هالوژن فاش شد؛ اعتراف عروس خانواده به سرقت طلا

راز ۱۵ میلیاردی چراغ هالوژن فاش شد؛ اعتراف عروس خانواده به سرقت طلا

ساری - رئیس پلیس آگاهی مازندران از کشف راز سرقت ۷۰۰ گرم طلا به ارزش ۱۵ میلیارد تومان از یک منزل و اعتراف عروس خانواده به ارتکاب این سرقت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد اظهار داشت: در پی وقوع سرقت طلاجات، موضوع در دستور کار ویژه کارآگاهان قرار گرفت و با انجام تحقیقات میدانی، بررسی صحنه و مصاحبه‌های فنی با اعضای خانواده، سرنخ‌های مهمی از یک سرقت داخلی به دست آمد.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی نشان داد طلاهای مسروقه داخل چراغ هالوژن اتاق خواب نگهداری می‌شده و ظن کارآگاهان به عروس خانواده معطوف شد. متهم با هماهنگی قضایی احضار و تلفن همراه وی نیز توقیف شد.

سرهنگ خورشاد تصریح کرد: متهم در جریان بازجویی‌های فنی به سرقت ۷۰۰ گرم طلا اعتراف و اعلام کرد طلاهای مسروقه را به مادرش تحویل داده است؛ مادر متهم در حال حاضر از کشور خارج شده و تلاش برای کشف اموال ادامه دارد.

رئیس پلیس آگاهی استان گفت: متهم پس از معرفی به مرجع قضایی، با صدور قرار تأمین ۱۵ میلیارد تومانی روانه زندان شد و تحقیقات برای تکمیل پرونده و کشف اموال مسروقه ادامه دارد.

کد مطلب 6936267

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