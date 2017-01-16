به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر احمدی معاون سیاسی وزیر کشور در جمع خبرنگاران درباره فعالیت جبهه مردمی و مجوز آن گفت: برابر قانون جدید، احزابی که دارای پروانه معتبر هستند می توانند کنار هم قرار گرفته و به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اطلاع دهند که به عنوان یک جبهه برای موضوع و زمانی مشخص فعالیت خواهند کرد. در قانون گفته شده که چه احزابی با چه نامی فعالیت می کنند که اگر در آینده حادثه ای بود، پاسخگو باشند.

وی افزود: احزاب دارای پروانه معتبر برای موضوع مشخص و زمان مشخص به عنوان جبهه می توانند فعالیت کنند.

احمدی درباره اینکه آیا فعالیت این جبهه ها قانونی است یا نه گفت: یک مورد نامه نوشته اند که ما پاسخ دادیم، احزاب باید بیایند و درخواست تشکیل جبهه دهند، اینهایی که اعلام کردند حزب نبودند؛ اولا حتما فعال باشند، فعالیت نرم انتخابات و زمان انتخابات. احزابی که دوست دارند در قالب جبهه فعالیت کنند باید دارای پروانه باشند. افرادی که خلاف قانون از هر جناحی عمل کنند می گوییم فعالیت شما خلاف قانون است و برابر عمل خلاف گزارش آن را به مراکز ذیربط می فرستیم.

وی درباره وضعیت جبهه یکتا و جبهه مردمی گفت: یک نامه به ما نوشته شده که حزب نبوده و غیر از آن بنده نامه ای دریافت نکردم.

احمدی درباره تحرکات مخالفان دولت در آستانه انتخابات گفت: وزارت کشور متولی تخلف برخی که امروز تخریب می کنند نیست، قاعدتا معاونت حقوقی ریاست جمهوری رصد می کند تا اگر جرمی متوجه کسی باشد پیگیری کنند. اگر در کشور ما با این موارد مواجه شویم به آن عزیزان انتقال خواهیم داد.

معاون سیاسی وزیر کشور درباره نشست هایی که منتقدان دولت برگزار می کنند عنوان کرد: وقتی شناسنامه دار نباشند کسی پیدا می شود و شروع به صحبت می کند نه تنها علیه دولت بلکه ممکن است علیه شخصیت دیگری حرف بزند، اما اگر همه مقید برقانون باشیم و در چارچوب قانون حرکت کنیم باید تبعات آن را بپذیریم، قصدم الان تعریض به کسی نیست.

احمدی درپایان ابراز امیدواری کرد که تا یک هفته آینده نتیجه نهایی درباره برگزاری الکترونیکی انتخابات اعلام شود.