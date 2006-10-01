مهلت صدور پروانه مطب پزشكان تمديد شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، رئيس كل سازمان نظام پزشكي گفت: كار تمديد پروانه مطب ها كه از تير ماه گذشته آغاز گرديده تا اول آبان ادامه خواهد داشت وطي آن پروانه مطب بيش از 100 هزار نفر عضو اين سازمان در سراسر كشور صادر و يا تمديد مي شود.

دكتر شهاب الدين صدر افزود: با هدف جلوگيري از بروز مشكلات ناشي از تردد پزشكان به سازمان نظام پزشكي، تمهيدات لازم فراهم شده است تا اعضا اين سازمان در سراسر كشور با مراجعه به سايت اينترنتي اين سازمان به نشاني www.iric.org نسبت به تكميل فرم ها و ارسال مدارك مربوطه اقدام نمايند.

وي خاطر نشان كرد: آن دسته از اعضاء اين سازمان كه به سايت اينترنتي دسترسي ندارند نيز مي توانند از طريق شركت هاي پست طرف قرار داد يا با در دست داشتن كارت ملي، يك قطعه عكس، كارت نظام پزشكي، گواهي تسويه حساب از نظام پزشكي، گواهي آموزش مداوم، اصل پروانه مطب، تصوير صفحات شناسنامه، اصل دانشنامه تخصصي و پرداخت هزينه هاي ضمن مراجعه به نظام پزشكي سراسر كشور نسبت به تجديد عضويت و يا تمديد پروانه هاي خود اقدام نمايند.

رئيس سازمان نظام پزشكي تاكيد كرد: پزشكاني كه پروانه مطب آنان مربوط به شهراي كرج، رباط كريم، دماوند، فيرزكوه، نظر آباد ، ورامين، پاكدشت و ديگر شهرستان هاي سراسر كشور بوده ، لازم است جهت تمديد پروانه مطب خود به نظام پزشكي همان شهر مراجعه نمايند.

وي با اعلام اينكه اعتبار 5 ساله صادره از سوي وزارت بهداشت براي پروانه مطب پزشكان در شرف پايان است از عموم اعضا اين سازمان خواست در فرصت مقرر تعيين شده جهت صدور و يا تمديد پروانه مطب خود اقدام نمايند.

صدر در خصوص نحوه تحويل پروانه هاي صادره جديد نيز گفت: در صورت تمايل و درخواست متقاضيان پروانه مطب همكاران از طريق شركت پست جمهوري اسلامي ايران به ايشان تحويل خواهد شد.

رئيس كل نظام پزشكي كشور در پايان با اعلام اينكه وفق قانون آموزش مدام اعضاي سازمان بايد 125 امتياز بازآموزي را كسب و گواهي نهايي بازآموزي را دريافت نمايند ، گفت: اين سازمان آماده است تا نسبت به صدور پروانه مطب همكاران در كمترين زمان ممكن اقدام نمايد.