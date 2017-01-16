گسترش شیوع آنفلوانزای پرندگان در کشور/باید نگران باشیم!

سیدفرزاد طلاکش در گفتگو با خبرنگار مهر از سرایت بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان به استان اصفهان خبر داد و اظهار داشت: تاکنون ۱۲ استان کشور درگیر این بیماری شده‌اند، البته در استان‌هایی که به تازگی بیماری در آنجا مشاهده شده، آلودگی مربوط به طیور بومی بوده و خوشبختانه گزارشی از شیوع بیماری در واحدهای صنعتی گزارش نشده است.

وی اضافه کرد: روند گسترش بیماری در واحدهای صنعتی کند شده؛ اما همچنان گزارشات پراکنده‌ای از مشاهده آلودگی در جمعیت پرندگان بومی و وحشی ارائه می‌شود.

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم‌گذار کشور تصریح کرد: اگرچه شیوع بیماری در استان‌های جدید فقط در میان پرندگان بومی بوده است، اما باید نگران باشیم.

طلاکش همچنین درباره وضعیت بازار تخم مرغ نیز افزود: خوشبختانه ترسی که مردم از شیوع آنفلوانزا و مصرف مرغ و تخم مرغ پیدا کرده بودند، فروکش کرده و در حال حاضر بازار این محصول شرایط نسبتا خوبی دارد؛ هرچند که ما امیدوار هستیم این ترس به طور کلی در میان مصرف کنندگان از بین برود.

به گفته وی، هم اکنون میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری، ۳۹۰۰ تومان است.