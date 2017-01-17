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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۹:۵۸

ظهره وند:

سیاست بازدارنده در برابر آمریکا داشته باشیم

سیاست بازدارنده در برابر آمریکا داشته باشیم

دیپلمات سابق کشورمان گفت: ما باید از ظرفیت های مختلفمان برای برخورد با آمریکا استفاده کنیم و استراتژی اقدام متقابل و سیاست بازدارنده را در پیش بگیریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل ظهره وند، در گفتگو با رادیو، با بیان اینکه قانون آیسا با حقوق بین الملل در تزاحم است اظهار کرد: در مذاکرات هسته ای نباید سرنوشت برجام را به یک رئیس جمهور دموکرات گره می زدیم و تصور می کردیم که همواره با تیمی همچون کری و یا اوباما روبرو هستیم.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در سخنان خود بارها تاکید کرده بودند که ما باید ساختارهای تحریمی را مورد توجه قرار می دادیم، ادامه داد: در حال حاضر آمریکا به مانند گذشته سیاست ایران هراسی را پیگیری می کند و تلاش دارد که شرکت های خارجی  که در ایران سرمایه گذاری می کنند با تهدید جریمه از این اقدام منع کند.

وی همچنین به عدم اشرافیت ترامپ نسبت به برجام و مسائل مرتبط با آن اشاره کرد و افزود: پیش از این ترامپ گفته بود که برجام را پاره می کنم ولی اکنون در حال توجیه کردن او هستند و ظرفیت های برجام را به ترامپ معرفی کرده اند.

این دیپلمات سابق کشورمان ادامه داد: کاندیدای وزارت خارجه آمریکا نیز درسخنان خود در سنای آمریکا اعلام کرده که باید برجام مورد بازنگری قرار بگیرد و آنها از این که ما توانسته ایم تا حدودی با کشورهای اروپایی ارتباط بگیریم و تحریم ها را تعلیق کنیم، گله مند هستند و می خواهند محدودیت های بیشتری را ایجاد کنند. از نگاه آنها ایران یک تهدید نامحدود است، که باید با آن به صورت وسیع مقابله کرد.

ظهره وند در پایان اظهار کرد: ما باید از ظرفیت های مختلفمان برای برخورد با آمریکا استفاده کنیم و استراتژی اقدام متقابل و سیاست بازدارنده را در پیش بگیریم.

کد مطلب 3879236
محمد مهدی ملکی

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