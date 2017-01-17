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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۵۶

مستند زندگی مهاجرانی که به دوبی رفتند/ قصه غریب «سرزمین هیچکس»

مستند زندگی مهاجرانی که به دوبی رفتند/ قصه غریب «سرزمین هیچکس»

زندگی کارگران مهاجر در مستند «سرزمین هیچکس» به کارگردانی و تهیه کنندگی سیدحمید میرحسینی روایت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «سرزمین هیچکس» به کارگردانی سیدحمید میرحسینی روایتگر مهاجرانی است که وارد دوبی شده اند.

سال ها پیش میلیون ها کارگر مهاجر از کشورهای جنوب آسیا و آفریقا به امید پیدا کردن کار وارد شهر دوبی شده اند و هر کدام از این مهاجرت ها قصه غریبی دارد که مستند «سرزمین هیچکس» به آن پرداخته است.

تحقیقات و پژوهش های این مستند سینمایی از تابستان سال ۹۵ شروع شد و ۶ دی ماه کار کلید خورد و ۱۴ روز تصویر برداری آن به طول انجامید. مستند «سرزمین هیچکس» به زندگی چندین کارگر از کشورهای آسیایی در آفریقایی می پردازد و نحوه سفر، زندگی و شرایط کاری آنها را بررسی می کند و از مشکلات و احساسات آنها می گوید و نحوه مساله مهاجرت را بررسی می کند.

این مستند ۷۰ دقیقه ای به زبان انگلیسی ساخته شده است و سمیرا شیخ مظفری مدیریت تولید و برنامه ریزی آن را بر عهده دارد.

کد مطلب 3879279

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