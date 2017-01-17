مصوبه شورای عالی شهرسازی در قم قابل اجرا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله بیاتی پیش از ظهر سه‌شنبه در آیین شکرانه اتمام حفاری خط a و کلنگ زنی خط b مترو قم که در شهرداری منطقه ۵ قم برگزار شد، با اشاره به اینکه ساختمان منطقه ۵ شهرداری در منطقه محروم افتتاح شده است، اظهار کرد: مترو اقدام بزرگی است که با همت قرارگاه خاتم به اینجا رسیده است.

رئیس شورای شهر قم با تأکید بر اینکه این پروژه با کمبود منابع مواجه شده بود، افزود: بارها این زمزمه‌ها بودکه این پروژه تعطیل شود اما با ۵۰ میلیون وامی که از بانک شهر گرفته شد پروژه ادامه پیدا کرد.

وی ادامه داد: این نتیجه یک همدلی و هماهنگی در سطح استان بود که امروز شاهد پایان حفاری خط یک هستیم و بتوانیم خط دو رو از پردیسان آغاز کنیم و بتوانیم مترو را در موعد مقرر در قم راه اندازی کنیم.

بیاتی با ابراز نگرانی از ابلاغیه شورای عالی شهرسازی، تأکید کرد: مصوبه‌ای برای بلوار پیامبر اعظم داده شده است که در قم قابل اجرا نیست در یکی از بندها آورده شده است که باید برگردد به حالت قبلی و عرض بلوار کم شده و بافت فرسوده احیا شود.

رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه ۸۰۰ میلیارد برای این پروژه بدهکار هستیم، افزود: اجازه هیچ ساخت و سازی در اطراف این بلوار داده نشده است که بسیاری از زمین‌ها فروش رفته است.

وی با اشاره به بدهی دولت به شهرداری قم هم افزود: امیدواریم ۷۰۰ میلیارد طلب دولت با شهرداری را بتوانیم با بدهی‌های شهرداری تهاتر بکنیم و بتوانیم تا پایان سال بدهی‌های شهرداری قم را تسویه کنیم.

بیاتی با اشاره به قطار پرسرعت تهران- قم- اصفهان، تأکید کرد: اگر قطار قرار باشد در منطقه مرکزی توقف داشته باشد باید زیرسطحی باشد که مزاحمتی برا شهر و مردم نداشته باشد که امیدواریم تصویب شود.