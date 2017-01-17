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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۳۲

رئیس شورای اسلامی شهر قم:

مصوبه شورای عالی شهرسازی در قم قابل اجرا نیست

مصوبه شورای عالی شهرسازی در قم قابل اجرا نیست

قم - رئیس شورای اسلامی شهر قم با ابراز نگرانی مصوبه شورای عالی شهرسازی در رابطه با بلوار پیامبر اعظم(ص) اجرای این مصوبه را در قم غیرممکن عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله بیاتی پیش از ظهر سه‌شنبه در آیین شکرانه اتمام حفاری خط a و کلنگ زنی خط b مترو قم که در شهرداری منطقه ۵ قم برگزار شد، با اشاره به اینکه ساختمان منطقه ۵ شهرداری در منطقه محروم افتتاح شده است، اظهار کرد: مترو اقدام بزرگی است که با همت قرارگاه خاتم به اینجا رسیده است.

رئیس شورای شهر قم با تأکید بر اینکه این پروژه با کمبود منابع مواجه شده بود، افزود: بارها این زمزمه‌ها بودکه این پروژه تعطیل شود اما با ۵۰ میلیون وامی که از بانک شهر گرفته شد پروژه ادامه پیدا کرد.

وی ادامه داد: این نتیجه یک همدلی و هماهنگی در سطح استان بود که امروز شاهد پایان حفاری خط یک هستیم و بتوانیم خط دو رو از پردیسان آغاز کنیم و بتوانیم مترو را در موعد مقرر در قم راه اندازی کنیم.

بیاتی با ابراز نگرانی از ابلاغیه شورای عالی شهرسازی، تأکید کرد: مصوبه‌ای برای بلوار پیامبر اعظم داده شده است که در قم قابل اجرا نیست در یکی از بندها آورده شده است که باید برگردد به حالت قبلی و عرض بلوار کم شده و بافت فرسوده احیا شود.

رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه ۸۰۰ میلیارد برای این پروژه بدهکار هستیم، افزود: اجازه هیچ ساخت و سازی در اطراف این بلوار داده نشده است که بسیاری از زمین‌ها فروش رفته است.

وی با اشاره به بدهی دولت به شهرداری قم هم افزود: امیدواریم ۷۰۰ میلیارد طلب دولت با شهرداری را بتوانیم با بدهی‌های شهرداری تهاتر بکنیم و بتوانیم تا پایان سال بدهی‌های شهرداری قم را تسویه کنیم.

بیاتی با اشاره به قطار پرسرعت تهران- قم- اصفهان، تأکید کرد: اگر قطار قرار باشد در منطقه مرکزی توقف داشته باشد باید زیرسطحی باشد که مزاحمتی برا شهر و مردم نداشته باشد که امیدواریم تصویب شود.

کد مطلب 3879570

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