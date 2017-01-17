۲ هزار میلیارد تومان برای بودجه سال آینده قم درنظر گرفته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی پیش از ظهر سه‌شنبه در آیین شکرانه اتمام حفاری خط یک و کلنگ زنی خط دو مترو قم که در شهرداری منطقه ۵ قم برگزار شد، با اشاره به اینکه خط A مترو فراز و نشیب بسیاری داشته است و خوب است که شهرداری و شورای شهر آن را مکتوب کنند، اظهار کرد: منابع در کشور محدود است و کارهای اجرایی پیگیری‌های زیادی نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه باید در بودجه سنواتی بودجه‌های خوبی برای این طرح قرار داده می‌شد که این طرح اجرایی شود، افزود: قم شهری بین‌المللی است و باید در این طراز تعریف شود و مترو برای قم الزامی بود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قم محل رجوع است و جایگاه رفیعی دارد، تصریح کرد: باید شهرداری و شورای اسلامی شهر و همه دست به دست هم بدهند و نظر رهبر معظم انقلاب در مورد قم محقق شود.

عقب افتادگی‌های قم باید رفع شود

وی با تأکید بر اینکه پروژه مترو قم در زمان خوب و معقولی انجام شده است، افزود: این پروژه نسبت به پروژه‌های عمومی کشور که در دست انداز بودجه قرار می‌گیرد و خیلی طولانی می‌شوند در زمان خوبی انجام شد.

لاریجانی با ابراز قدردانی از قرارگاه سازندگی خاتم، تأکید کرد: این قرارگاه هم در پروژه آبرسانی و هم در حفاری مترو با روحیه بسیجی فعالیت کردند و زمان‌هایی هم که مشکل مالی بود کار را ادامه دادند تا تأمین مالی شود.

وی با اشاره به اینکه خط دو مترو جزو پروژه‌های ملی قرار گرفته است، افزود: باید تلاش شود که در بودجه‌های ملی برای این پروژه تأمین مالی شود و این عقب افتادگی و محرومیتی که استان قم از قبل داشته است را رفع کرد.

آیت الله هاشمی از پایه‌گزاران مترو در کشور بود

رئیس خانه ملت با اشاره به اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی یکی از پایه گزاران مترو در کشور بود، تأکید کرد: شهرهای بزرگ به این گونه زیرساخت‌ها بسیار نیاز دارند و در مورد شهر قم هم هنوز باید بخش‌های دیگر کشور کمک کنند.

وی تأکید کرد: تعریف شهر قم نباید مانند تعریف گذشته باشد بلکه هویت جدید پیدا کرده است.

لاریجانی با اشاره به پروژه قطار سریع السیر، تأکید کرد: ایستگاه این پروژه باید در جایی باشد که مردم به راحتی به آن دسترسی داشته باشد و باید مسئولان بنیاد مسکن این امر را با تعریف جدید شهر قم در نظر بگیرند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه زحمت اصلی این پروژه را قمی‌ها کشیده‌اند، افزود: با حل شدن این مسئله هم بخش دیگری از قطبیت قم در امور اقتصادی مورد تأکید قرار خواهد گرفت.

مشکلات فرودگاه قم حل شود

وی با اشاره به ضروری بودن پروژه فرودگاه در قم، ادامه داد: باید تلاش شود که مشکلات فرودگاه هم حل شود و با تلاش استانداری این مسئله هم سامان پیدا کند.

لاریجانی با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه در راستای بدهی‌های شهرداری قم گام‌های بلندی برداشته است، تصریح کرد: همه پروژه‌های نیمه تمام قم امسال به اتمام می‌رسد و پروژه‌های جدیدی هم که آغاز شده بود به جاهای خوبی می‌رسد که این پیشرفت بسیار خوبی است.

وی افزود: ۵۰۰ میلیارد تومان برای فاینانس و ۲ هزار میلیارد برای بودجه سال آینده شهر قم در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختلاف مسئولان قم و وزارت راه و شهرسازی در رابطه با بلوار پیامبر اعظم(ص) هم ابراز امیدواری کرد که با رایزنی‌های استان با مرکز این مشکل هم حل شود.